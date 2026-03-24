Gran Canaria declara el nivel 2 de emergencia por la borrasca Therese y pide la activación de la UME

Los detalles Vecinos desalojados, presas al límite de su capacidad y carreteras cortadas. El Gobierno de Gran Canaria pide ayuda a la UME debido a la situación que están viviendo por las intensas lluvias.

El Cabildo de Gran Canaria ha elevado la emergencia al nivel 2 debido al impacto de la borrasca Therese, permitiendo así la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Las intensas lluvias han desbordado barrancos y cortado una docena de carreteras, aunque no se han reportado daños personales. El presidente Antonio Morales ha destacado la necesidad de más recursos humanos y materiales, ya que las presas están aliviando agua, aumentando el caudal en los barrancos. La situación es crítica, con 19 presas al límite y núcleos de población aislados. Las lluvias han provocado inundaciones y problemas en infraestructuras, llevando a suspender clases en algunos municipios.

El Cabildo de Gran Canaria ha decidido aumentar la emergencia por el paso de la borrasca Therese en la isla a nivel 2 para solicitar y activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante el impacto que están teniendo las lluvias de las últimas horas en la isla, sin daños personales pero con barrancos desbordados y una docena de carreteras cortadas.

En declaraciones difundidas a los medios de comunicación, el presidente, Antonio Morales, ha explicado que se tratar de una decisión que se ha adoptado ante la previsión de que continúen lluvias "intensas e impredecibles".

Además, ha comentado que las presas proseguirán aliviando agua, por lo que se producirá un aumento del caudal en los barrancos grancanarios.

Morales ha indicado que el objetivo de subir la emergencia a nivel 2 es podar contar con más medios humanos y materiales, al tiempo que ha recordado que en nivel 1 el Cabildo no puede solicitar la intervención de la UME.

"Tenemos en este momento presas aliviando, lo que genera una sobrecarga en los barrancos; y algunos núcleos de población aislados por los desprendimientos que se han ido produciendo", ha indicado.

En estos momentos, 19 presas de Gran Canaria han llegado al límite de su capacidad y están aliviando agua hacia los barrancos y 12 carreteras están cortadas por hundimientos del terreno, crecidas de los cauces o desprendimientos de rocas sobre la calzada, según detalla el presidente del Cabildo.

También está a punto de rebosar el embalse de Las Niñas, el segundo mayor de la isla, con 5,18 millones de m3 de capacidad. La situación no supone un riesgo para las presas en sí mismas, pero, al haber llegado a su límite, los embalses ya no pueden retener más caudal y los barrancos están recibiendo mucha agua, cuando la mayoría de ellos están secos el resto del año.

El Cabildo de Gran Canaria lleva varios días alertando de que la crecida de los barrancos puede ser súbita, lo que comporta un gran peligro si no se evitan los cauces.

Este lunes, lanzó un aviso en redes sociales en estos términos: "Hay personas que se están tomando a broma la borrasca y puede haber víctimas mortales. El agua puede bajar de golpe desde zonas altas y provocar crecidas repentinas".

Sexto día de impacto de la borrasca en Canarias

Este es el sexto, y último, día de impacto en Canarias de la borrasca Therese, que primero provocó vientos de 100 a 120 Km/h y olas de hasta cinco metros en el litoral y, desde el fin de semana, está descargando cantidades históricas de agua.

En Gran Canaria, hay varios puntos que acumulan más de 300 m3 de agua recogidos. Desde el comienzo del episodio hasta ayer lunes, habían entrado 14 millones de litros de agua en las presas del Cabildo de Gran Canaria, que apenas almacenaban dos millones a 31 de enero (8% de su capacidad, último dato publicado).

Esta noche ha comenzado a rebosar la de Fataga, que ha llenado ya su capacidad (327.894 m3), cuando en enero estaba apenas al 4 %. Debido a ello, el Cabildo ha confinado en sus casas a los vecinos de Arteara, pequeño caserío de 38 habitantes situado aguas abajo de la presa por el peligro una posible crecida del barranco.

También ha sido confinado el pueblo de Fataga por riesgo de desprendimientos en la carretera GC-60. Y desde hace días están incomunicados La Culata, en la cumbre, por hundimiento de la carretera que le da acceso; El Hornillo, por el rebose de la presa de Los Pérez; y pequeños núcleos del barranco de Arguineguín. Hay barrios que llevan 13 horas sin luz, como el de San José del Álamo.

Si hasta el sábado las lluvias llegaban en forma de frentes, desde la noche del domingo descargan en forma de aguaceros súbitos, que se forman por nubes convectivas.

Esta madrugada han descargado 52,6 litros por metro cuadrado en Arucas, en el norte de la isla; 43,4 litros/m2 en Cuevas del Pinar, en el sur; y 21 en Las Palmas de Gran Canaria.

En el caso de Arucas, se han producido inundaciones y problemas en las carreteras que han llevado al Ayuntamiento a ordenar la suspensión de las clases escolares en todo el municipio, una decisión que también ha adoptado el Ayuntamiento de Firgas, también en el norte de Gran Canaria.

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