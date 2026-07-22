Bomberos y agentes forestales exigen cambios radicales en las políticas de prevención de incendios: "No se está asumiendo que el fuego no es como antes"

El dato El incendio de Los Gallardos liberó alrededor de 140 terajulios (Tj), una energía equivalente a la detonación de dos bombas nucleares.

España enfrenta una grave crisis de incendios, con más hectáreas quemadas en julio de 2026 que en todo el año 2025, el peor hasta entonces. Incendios en Los Gallardos y La Mierla destacan por su devastación, con el de Guadalajara siendo el segundo más destructivo en la historia del país. En lo que va del año, se han quemado casi 122.000 hectáreas. Bomberos y expertos critican la falta de medidas preventivas y la necesidad de modernizar equipos. Sara Mateos y Carlos Martín instan a identificar y trabajar en zonas de alto riesgo, mientras Vicente Santaya denuncia el uso de maquinaria obsoleta.

España vuelve a verse arrasada por el fuego. Aún quedan nueve días de julio y en tan solo un mes de verano ya se han quemado más hectáreas que en todo el 2025 a estas alturas, y eso que fue el peor año de la historia en lo que a incendios se refiere. Buena muestra de ello son los incendios de Los Gallardos (Almería) y La Mierla (Guadalajara).

De hecho, en el último año natural, España ha registrado cuatro de los cinco incendios más devastadores de su historia, siendo el de Guadalajara el segundo con más territorio calcinado en nuestro país. En 2026 se han quemado casi 122.000 hectáreas, y solo en cuatro de los últimos 20 años ha ardido más terreno que en los 22 días que llevamos de julio.

Ante esta situación, bomberos, expertos forestales y vecinos denuncian que no se está actuando para prevenir el fuego pese a que se sabía lo que podía pasar. "No se está asumiendo por parte de las comunidades autónomas que los incendios han cambiado y que hay que actuar de forma diferente a la que se está actuando ahora", afirma Sara Mateos, agente medioambiental de la Junta de Castilla y León.

Algo similar piden los bomberos forestales, que no solo están alarmados por la gran cantidad de hectáreas que han ardido, sino por la virulencia con la que se comportan las llamas. Por eso, reclaman cambios en las políticas de prevención. "Hay que identificar las zonas de alto riesgo, plantear trabajos en esas zonas y ejecutarlos", sostiene Carlos Martín, bombero forestal y representante sindical de Comisiones Obreras.

Unos trabajos que, denuncian, no se pueden llevar a cabo de forma efectiva y segura mientras las administraciones no modernicen la maquinaria. "Tenemos camiones de hace más de 30 años", denuncia Vicente Santaya, bombero forestal en la Comunidad Valenciana y representante de UGT.

Porque ahora no solo arde más suelo, sino que lo hace de una forma mucho más brusca. De hecho, el incendio de Los Gallardos liberó alrededor de 140 terajulios (Tj), una energía equivalente a la detonación de dos bombas nucleares.

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