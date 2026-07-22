El municipio de La Hiruela podría perder su condición de concejo abierto, el último en la Comunidad de Madrid

Los detalles A partir de ahora, las decisiones las tomará un equipo de gobierno, como cualquier ayuntamiento. A los vecinos, no les ha gustado el cambio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido terminar con el último concejo abierto en la región, el de La Hiruela, donde todos los vecinos censados podían votar en las decisiones del pueblo. Ahora, un equipo de gobierno será responsable de estas decisiones, lo que ha generado descontento entre los vecinos. Bernardino, concejal y residente de 73 años, y Antonio, nuevo vecino y propietario de un bar, valoran el sistema participativo que permitía encontrar soluciones consensuadas. El alcalde, Antonio Viedma, está preparando un recurso para revertir la decisión, buscando apoyo incluso del Ministerio de Política Territorial.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto fin al último concejo abierto que seguía vigente en la Comunidad de Madrid: el de La Hiruela.

Un concejo abierto implica que todos los vecinos censados pueden votar en todas las decisiones que se tomen, como si cada vecino fuera un concejal. Pues bien, a partir de ahora, las decisiones las tomará un equipo de gobierno, como cualquier ayuntamiento.

A los vecinos, se pueden imaginar, no les gusta ese cambio. Bernardino, dueño de ‘El Rincón de La Hiruela’, su hogar desde hace 73 años, es además, concejal. “Somos pocos, pero somos muy pesados porque una asamblea son cuatro horas", asegura.

Antonio lleva apenas ocho meses viviendo aquí, ha abierto un bar y su opinión también cuenta para decidir qué ocurre en el pueblo. "Escuchas diferentes opiniones para encontrar una solución que sea intermedia un poco para todos", explica Antonio, propietario del Bar Alimaña.

Y lo mismo pasa con Francisco, vecino desde hace 20 años y político cuando toca. "Los problemas que hay aquí, los solucionamos entre nosotros", explica Francisco, vecino de La Hiruela.

Porque en La Hiruela, los 82 vecinos censados mayores de edad tienen derecho a votar cada decisión que se toma en el pueblo. Llevan así casi cuarenta años, pero el gobierno de Ayuso quiere acabar de golpe y porrazo con su concejo abierto.

Su alcalde, Antonio Viedma, ya está preparando el recurso para revertirlo. Está dispuesto incluso a llamar a la puerta del Ministerio de Política Territorial para pedir ayuda y seguir con su concejo. Para ellos es algo fundamental que no están dispuestos a perder.

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