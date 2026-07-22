Ahora

Deja de autogobernarse

El municipio de La Hiruela podría perder su condición de concejo abierto, el último en la Comunidad de Madrid

Los detalles A partir de ahora, las decisiones las tomará un equipo de gobierno, como cualquier ayuntamiento. A los vecinos, no les ha gustado el cambio.

El último concejo abierto que seguía vigente en la Comunidad de Madrid podría desaparecer

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto fin al último concejo abierto que seguía vigente en la Comunidad de Madrid: el de La Hiruela.

Un concejo abierto implica que todos los vecinos censados pueden votar en todas las decisiones que se tomen, como si cada vecino fuera un concejal. Pues bien, a partir de ahora, las decisiones las tomará un equipo de gobierno, como cualquier ayuntamiento.

A los vecinos, se pueden imaginar, no les gusta ese cambio. Bernardino, dueño de ‘El Rincón de La Hiruela’, su hogar desde hace 73 años, es además, concejal. “Somos pocos, pero somos muy pesados porque una asamblea son cuatro horas", asegura.

Antonio lleva apenas ocho meses viviendo aquí, ha abierto un bar y su opinión también cuenta para decidir qué ocurre en el pueblo. "Escuchas diferentes opiniones para encontrar una solución que sea intermedia un poco para todos", explica Antonio, propietario del Bar Alimaña.

Y lo mismo pasa con Francisco, vecino desde hace 20 años y político cuando toca. "Los problemas que hay aquí, los solucionamos entre nosotros", explica Francisco, vecino de La Hiruela.

Porque en La Hiruela, los 82 vecinos censados mayores de edad tienen derecho a votar cada decisión que se toma en el pueblo. Llevan así casi cuarenta años, pero el gobierno de Ayuso quiere acabar de golpe y porrazo con su concejo abierto.

Su alcalde, Antonio Viedma, ya está preparando el recurso para revertirlo. Está dispuesto incluso a llamar a la puerta del Ministerio de Política Territorial para pedir ayuda y seguir con su concejo. Para ellos es algo fundamental que no están dispuestos a perder.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El grave incendio de Guadalajara, cerca de la estabilización al reducirse los frentes: "Optimismo pero con cautela"
  2. Feijóo asegura que "sin Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir" y le acusa de "corrupción sistémica": "Lo peor está por llegar"
  3. Sumar pacta con el PSOE que el decreto de vivienda incluya una prórroga de los alquileres hasta julio de 2028
  4. Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza con destruir "un puente o una central eléctrica" de Irán por cada disparo iraní contra un barco en el estrecho de Ormuz
  5. Un título que vale mucho más que una estrella: la economía española podría crecer en 4.000 millones por el segundo Mundial de la Roja
  6. Una testigo revela que la terapia de los Andic incluía someterse a una situación extrema al borde de un barranco