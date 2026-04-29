Blanquear dientes con agua oxigenada, limarlos o usar aceites corrosivos: los dentistas avisan sobre los consejos de influencers en redes sociales

Los detalles Usan de forma libre productos que son abrasivos, que dañan nuestros dientes y que nos pueden hacer perderlos. Porque hasta ofrecen hacer ortodoncias a domicilio y sin ningún control facultativo.

Los influencers en redes sociales están promoviendo prácticas peligrosas para el cuidado dental, como blanquear los dientes con agua oxigenada, limarlos o usar enjuagues con aceites vegetales. Los dentistas advierten que estos métodos pueden causar daños irreversibles en los dientes. Entre los trucos difundidos se incluyen remedios caseros como mezclar fresas con bicarbonato para blanquear los dientes y otros más agresivos, como vender cenizas volcánicas para mejorar la sonrisa. Además, se ofrecen servicios de ortodoncias a domicilio sin control profesional. Los odontólogos instan a tomar medidas contra estos influencers que ponen en riesgo la salud dental.

Blanquearse los dientes con agua oxigenada, limarlos para darles forma o enjuagarse con aceites vegetales. Esto es lo que hacen y nos enseñan a hacer algunos influencers con sus vídeos sobre turcos o estilo de vida en redes sociales. Ante ello, los odontólogos han lanzado una advertencia: la infinidad de trucos caseros para los dientes que circulan en redes son peligrosos. Absolutamente nada puede sustituir la visita al dentista.

Cortar cuatro fresas, aplastarlas con un tenedor y "añadir una cucharadita de bicarbonato". Este es uno de los remedios caseros que nos encontramos en redes sociales una y otra vez. Tips que, según nos venden, blanquean los dientes.

Y este no es el único problema del que alertan ahora los dentistas y odontólogos. Porque hay consejos difundidos por influencers que son aún más agresivos para nuestra salud. Hablamos de tutoriales para limar las piezas dentales para modificar su forma o incluso cambiar la pasta dental por el un enjuague con aceites vegetales. Hasta hay influencers que han llegado a poner en venta cenizas del volcán de La Palma para mejorar el aspecto de la sonrisa.

De todas estas prácticas están advirtiendo a los dentistas. Denuncian que son "prácticas agresivas" y que se encuentran "daños irreversibles para las piezas dentales".

Blanquear dientes con agua oxigenada, limarlos o usar aceites corrosivos: odontólogos denuncian "daños irreversibles" por los consejos de los influencers

Usan de forma libre productos que son abrasivos, que dañan nuestros dientes y que nos pueden hacer hasta perderlos. Y todavía hay más, aunque parezca imposible. Porque hasta ofrecen hacer ortodoncias a domicilio y sin ningún control facultativo.

En el vídeo que acompaña esta información se pueden ver las imágenes de unos talleres en los que se promete regenerar los dientes con la mente. Los dentistas piden dar un paso más y que se ponga coto a estos influencers de la salud, que lo que están haciendo es quitárnosla.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.