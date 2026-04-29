La jueza que investiga la muerte de Esther López devuelve la causa a la Audiencia de Valladolid

Los detalles La jueza de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid envía de nuevo la causa a la Audiencia para la celebración del juicio con jurado popular para el que todavía no hay fecha.

La jueza que investiga la muerte de Esther López ha decidido enviar el caso a la Audiencia de Valladolid para iniciar un juicio oral con jurado popular contra el único investigado, Óscar S.M. Esta decisión se produce después de que la Guardia Civil no encontrara restos biológicos de Esther en las muestras recogidas en el sótano de un chalé de la familia del investigado. El hallazgo de este sótano, que no figuraba en los planos de la casa, llevó a la Audiencia a devolver el caso a la jueza. Tras dos días de registro, se concluyó que no había evidencias biológicas de Esther. Ahora, se espera la celebración del juicio.

La jueza que investiga la muerte de Esther López, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en Traspinedo (Valladolid) en 2022, ha dictado una providencia por la que envía la causa a la Audiencia de Valladolid para que dicte la apertura de juicio oral con jurado popular contra el único investigado, Óscar S.M.

Esta decisión se produce después de que la Guardia Civil no haya encontrado restos biológicos compatibles con Esther López en las muestras recogidas el pasado 16 y 17 de abril en el sótano de un chalé de la familia del único investigado en este caso.

Precisamente, el sorpresivo hallazgo de este espacio subterráneo, que no figura en los planos de la casa y que descubrió el nuevo propietario del chalé, motivó que la Audiencia de Valladolid devolviera la causa a la jueza instructora.

Tras dos días de registro en los que se tomaron muestras y fotografías, la Guardia Civil remitió al Juzgado el informe que concluye que no se encontraron restos biológicos de Esther.

Ahora, la jueza de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid envía de nuevo la causa a la Audiencia para la celebración del juicio con jurado popular para el que todavía no hay fecha.

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