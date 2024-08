Puede parecer rocambolesco, pero una de las cientos de modas o tendencias virales impuestas en redes sociales como Tik Tok, la preferida de los más jóvenes, es la de blanquearse los dientes con esmalte de uñas. Sí, los y las adolescentes se pintan los dientes con esmalte de uñas de color blanco para así hacerse -según dicen- un blanquimiento dental, algo que lejos de conseguirlo, lo que puede provocar son consecuencias irreversibles para los dientes, encías y mucosas.

El doctor Iván Malagón, odontólogo y director del centro que lleva su nombre, Clínica Iván Malagónexplica a laSexta.com cuáles son estas consecuencias y a partir de qué edad podemos hacernos un blanqueamiento dental, si queremos, siempre y cuando sean en clínicas médicas y con profesionales especializados, de lo contrario nuestra salud bucal podría verse bastante afectada.

"Cualquier producto que no sea biocompatible, es decir, que no esté ideado y formulado para que sea compatible con el equilibrio homeostático de las mucosas y de los tejidos que rodean al diente, es nocivo" afirma el experto. "Si estos productos están destinados para pintarse los uñas lógicamente no son biocompatible con nuestra boca", insiste el especialista.

Desde irritaciones bucales hasta la pérdida del diente

"El esmalte de uñas contiene sustancias tóxicas que pueden dañar permanentemente el esmalte dental, las mucosas, las encías y la salud bucal en general. Usar acetona para removerlo agrava aún más el problema, generando sensibilidad y debilitando los dientes", explica Malagón.

Con más detalle, añade el doctor, "los esmaltes de uñas son productos abrasivos que pueden irritan las partes blandas y que llegan a quemar la mucosa de la encía lo que provoca retraciones gingivales irreversibles, porque muchas veces cuando se pierde un tejido es ya para siempre, porque no se puede restaurar o rehabilitar", explica el doctor.

Por otro lado, como lo que hacen los esmaltes lo que "colorear" provoca que "la superficie del esmalte, cuando ya hay ciertas imperfecciones o cuando la dentina está expuesta o cuando ya hay una caries, pueden provocar en muchas ocasiones la irritación del nervio de cada diente o de la de pulpa de los vasos sanguíneos, pudiendo provocar la perdida y muerte del diente. Algo que es irreservible", explica.

Y cuando se produce la necrosis del diente, "lo que hace es ennegrecerlo y oscurecerlo. Esto es, conseguimos radicalmente el efecto contrario a lo que queremos conseguir". También, y por otro lado, "hace que el esmalte se vuelva rígido y menos elástico y es más fácil que se produzcan erosiones o fracturas dentarias que son irreversibles". Y por último, a nivel mucosas, sostiene el experto, "los esmaltes de uñas produce irritación, sensaciones de quemazón, pérdida de estructuras de los tejidos blandos.

No se debe hacer un tratamiento 'blanqueamiento dental' antes de los 18 años

Antes de entrar de lleno en la pregunta, el doctor Malagón quiere recordar que "los dientes no son blancos, es más el término blanqueamiento no es del todo correcto, es mejor llamarlo aclaramiento".

Por tanto es importante decirle a aquellos jóvenes que "los dientes deben tener el color que tienen que tener y que hasta los 18 años no se debe aclarar el esmalte dental: si el diente es inmaduro, los dientes no se deben blanquear los dientes, ni siquiera en ámbito clínico y especializado".

Es importante saber que, cuando llegue el momento y la persona quiera hacerse un tratamiento de "blanqueamiento dental" debe hacerlo es una clínica dental especializada y no comprar productos en Internet ya que "las dosis no son las adecuadas ni la aplicación en la zona tampoco es la adecuada ni se protege los tejidos circundantes, con los cual provoca irritaciones, quemaduras y sensibilidad dentaria", advierte el doctor.

De este modo, es importante educar a los niños/as e instruirles en que "el mejor blanqueamiento dental consiste en un correcto cepillado y una buena higiene bucal", concluye Malagón.