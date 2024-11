La queja de un vecino de La Palma por la complejidad para conseguir las ayudas: "La gestión del post volcán es donde están los problemas"

Tras la erupción del volcán, los habitantes de La Palma tratan de reconstruir sus vidas con las ayudas que van obteniendo de las administraciones. Sin embargo, Joantxo, vecino de La Bombilla, explica a Gonzo en Salvados las dificultades que están teniendo para poder solicitar esas ayudas.

"El grave problema es la gestión de la emergencia, pero sobre todo el post volcán. Ahí es donde están los problemas. Los afectados no tienen información respecto a qué va a pasar con el futuro y las ayudas. Aquí hay personas que lo han perdido todo", comenta. Joantxo asegura que lo más mejorable de la gestión es "cuando tienes que peregrinar ventana tras ventana intentando entender el lenguaje administrativo para intentar reconstruir tu vida".

Añade que un gran foco de problemas es que haya hasta cuatro administraciones distintas que complican la llegada de las ayudas: "Hay cuatro administraciones y cada una va a su historia. No todas las ayudas han llegado con la misma intensidad. Hay personas que han solicitado la ayuda y todavía no les ha llegado. Ese es uno de los grandes problemas de no concentrar todo en una misma administración".