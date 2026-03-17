A base de caramelos y agua del arroyo: encuentran con vida al hombre de 81 años desaparecido durante tres días en el campo

Los detalles La Guardia Civil y Cruz Roja le encontraron este lunes en el suelo, desorientado y entre ramas después de que desapareciera el pasado sábado y las batidas vecinales para buscarle no obtuvieran resultado.

Un hombre de 81 años fue encontrado con vida en el campo de Valle de Santa Ana, Badajoz, tras tres días desaparecido. La Guardia Civil y Cruz Roja lo hallaron desorientado, pero en buen estado de salud, gracias a que se alimentó de caramelos y agua de un arroyo cercano. Desapareció el pasado sábado desde los pisos tutelados de la localidad. El Ayuntamiento agradeció en redes sociales la colaboración de vecinos y alcaldes de pueblos vecinos. En el operativo participaron Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y Plan Infoex. Tras su rescate, fue llevado a un centro de salud y recibido con aplausos por los vecinos.

Un hombre de 81 años ha sido encontrado con vida en el campo de Valle de Santa Ana (Badajoz) tras tres días desaparecido. En el suelo, desorientado y entre ramas, la Guardia Civil y Cruz Roja dieron con su paradero después de tres días de búsqueda y, pese a la situación, se encontraba en un buen estado de salud.

El pasado sábado, se perdió le perdió la vista a un hombre residente en los pisos tutelados de la localidad y fue visto por última vez a las 13:30 horas del sábado. Antes de la localización del hombre, el Consistorio expresó en sus redes sociales su agradecimiento a los vecinos "por el comportamiento ejemplar demostrado" y por la colaboración prestada en la búsqueda, así como a los alcaldes de los pueblos vecinos "que se han preocupado por nuestro municipio en estos momentos difíciles".

En el dispositivo de búsqueda ha participado la Guardia Civil, con el Seprona, la Unidad Canina, el equipo PEGASO y el helicóptero Pegasus, así como agrupaciones de Protección Civil de varias localidades, Cruz Roja y Plan Infoex. También han participado en la batidas vecinos del pueblo.

Su buen estado de salud se debe a que el hombre se ha alimentado estos días a base de los caramelos que tenía en el bolsillo y bebía agua del arroyo que tenía cerca. Pese a ello, ha sido derivado a un centro de salud para examinarlo y los vecinos del barrio le han recibido entre aplausos.

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