Pornografía infantil

Detienen a dos personas en Torre-Pacheco y Madrid por difundir imágenes de carácter sexual de una menor en Internet

¿Qué ha pasado? Un amigo avisó a la víctima de que había visto fotos suyas en un foro. Ella, al verlas, se reconoció con la edad de 16 años.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en Torre-Pacheco y Madrid por unos hechos relacionados con la difusión de imágenes de índole sexual en Internet. Los presuntos autores están acusados de delitos de revelación de secretos y de tenencia y distribución de pornografía infantil.

Han sido los agentes de la Región de Murcia los que han desarrollado la investigación, bajo el marco de la operación 'Hedone', después de recibir la denuncia de la víctima tras el aviso de un amigo de que había detectado fotos suyas en un foro de Internet.

Ella, ahora mayor de edad, se reconoció en las imágenes con la edad de 16 años siendo las mismas de carácter sexual. Por ello, las mismas se han tratado como pornografía infantil.

Ante la gravedad de los hechos, especialistas de la Guardia Civil comenzaron las investigaciones para obtener las evidencias digitales y así identificar a los autores de estas publicaciones y a cerrar el foro para evitar la difusión de los archivos.

Una vez analizados los indicios obtenidos, los agentes identificaron a dos personas para dar comienzo a los dispositivos de búsqueda. Al final, todo acabó con la localización y detención de los dos presuntos autores de los hechos en Torre-Pacheco y en Madrid.

