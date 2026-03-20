Atracos en restaurantes, talleres y peluquerías: detienen a un ladrón reincidente en Zaragoza con más de 50 antecedentes a sus espaldas

Los detalles El atracador, acusado de cinco robos, podría tener muchos más en una larga trayectoria criminal en la que seguía un claro modus operandi. Se colaba en los negocios nada más abrían para sustraer todo lo que podía.

La Policía ha detenido en Zaragoza a un ladrón reincidente con más de 50 antecedentes, acusado de cinco robos en negocios como peluquerías, talleres y restaurantes. Su modus operandi consiste en acceder a los locales cuando acaban de abrir y hay poca actividad. En un restaurante, simula hacer una reserva, pero trepa por el mueble para abrir la caja fuerte y llevarse 500 euros. En una peluquería, aprovecha la ausencia de vigilancia para robar chaquetas y bolsos. Incluso en una peluquería canina, se lleva una hucha con 300 euros. Sorprendido por una empleada, actúa con normalidad y da datos falsos.

La Policía ha detenido a un ladrón reincidente en Zaragoza acusado de cinco robos que, eso sí, podría tener más de 50 antecedentes por todos los delitos que ha cometido en su larga trayectoria. En su muy larga trayectoria, en la que ha atracado peluquerías, talleres o restaurantes siguiendo un claro modus operandi.

Porque accede a los negocios cuando no está pasando nada. Cuando acaban de abrir. Cuando apenas hay actividad. Es, por ejemplo, lo que hace en un restaurante. Entra y, cerrando con sumo cuidado la puerta, se acerca al mostrador como si fuera a hacer una reserva. Pero no, nada más lejos de la realidad.

En su lugar, trepa por el mueble y accede al salón. Ahí accede a la barra para abrir la caja fuerte y salir del lugar con 500 euros en efectivo.

Lo mismo repite en una peluquería. Aprovechando que acaban de abrir y que no hay nadie vigilando se cuela y se lleva efectos personales como chaquetas y bolsos.

Le da lo mismo que sean de humanos o caninas, pues el siguiente establecimiento en su lista de objetivos era una peluquería de perros. Observa desde fuera, notando que no hay empleados a la vista. Entonces se cuela en el mostrador y remueve todo, guardándose una hucha con 300 euros en su interior.

Es entonces cuando le sorprende una empleada, pero actúa con tal normalidad que incluso pide una cita facilitando datos personales falsos.

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