Solo faltaban cinco minutos para que Khalid y Abdur, propietario y dependiente respectivamente de una tienda de teléfonos móvil en el barrio de La Latina, en Madrid, se marchasen a casa. Habitualmente cierran a las 22:00 horas pero, el pasado 12 de diciembre, aún había una clienta a la que atender.

Mientras uno atendía, el otro terminaba de recoger la tienda. De repente, un individuo encapuchado irrumpe en el local. "Alto, alto, alto, alto", grita hasta cinco veces. Empuña un cuchillo. Amenaza a la clienta y a los dos trabajadores. Les pide que se tiren al suelo. Tras él, dos personas más entran en el local. "Que nadie salga", insiste. Son atracadores.

Las órdenes claras y precisas: que nadie se mueva. Y para que no quepa duda de quien manda el atraco, un segundo encapuchado saca una pistola. Apunta contra los rehenes. Los ladrones no lo saben pero todo está siendo grabado por las cámaras de seguridad, como puedes ver en el vídeo que acompaña esta noticia.

A punta de pistola

Uno de los atracadores se encarga de vaciar los 4.780 euros en efectivo de la caja registradora mientras, otro de ellos, se hace en segundos con todos los teléfonos móviles de esta vitrina. Un total de 20 valorados en 5.000 euros. Aún así, el ladrón que da las órdenes, insiste mientras apunta con la pistola: "¿Dónde hay más dinero? ¡Quiero más dinero!". El tercer atracador vigila que ninguna de las víctimas llame a la policía.

Solo tardaron dos minutos en hacerse con un botín de casi 10.000 euros. No atacaron físicamente a ninguna de las personas que se encontraban en la tienda.

laSexta Noticias ha podido hablar con los afectados. Lamentan no haber podido tener tiempo para llamar a la policía pero Khalid, el propietario, asegura que fue imposible. Era eso o su vida: "Yo me quedé callado, no podía hacer nada, les deje que se llevasen todo lo que encontraran. Me apuntaban con una pistola. Pasé miedo".

Pese a que cuentan con las imágenes de la cámara de seguridad, la Policía aún no ha conseguido detener a los ladrones.