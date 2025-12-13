Así éramos hace 50 años: las fotos que muestran Madrid durante la Transición

El contexto Manuel Durán, fotógrafo, documentó las calles de Madrid después del fin de la dictacdura. Unas imágenes que se pueden ver ahora en la exposición 'Madrid, memoria visual de la Transición (1976-1979)'.

Hace 50 años, España despertó con los primeros carteles de propaganda electoral tras cinco décadas de silencio dictatorial. Manuel Durán, fotógrafo y documentalista, capturó esos momentos en Madrid, donde las reivindicaciones sociales, como el problema de la vivienda, ya eran evidentes. Durante la Transición, la ciudad mostraba contrastes. Estas imágenes se exhiben en la exposición 'Madrid, memoria visual de la Transición (1976-1979)'.

Aquellos días Manuel Durán, fotógrafo y documentalista, pateó cámara en mano Madrid para que su recuerdo perviva todavía a día de hoy. Y él afirma que el problema de la vivienda ya era una realidad en aquellos tiempos.

"Se empiezan a ver este tipo de reivindicaciones que poco antes no se podían hacer", explica mostrando una imagen protestando por los alquileres.

Los rescoldos del franquismo todavía humeaban. Calles de arena y mugre. Niños descalzos viviendo en chabolas era una imagen habitual: "Se seguían construyendo chabolas por la noche y las terminaban para que por la mañana la inspección municipal que fuera no les tirara la casa".

Con la Transición, emergía un mundo y desaparecía otro. Centros comerciales de barrio, lavaderos de ropa, pero también lavaderos de coche a la orilla del río. El rito de ir a por agua a la fuente se iba a acabar.

"Es el Barrio del Pilar, con viviendas ya bien construidas, pero también se ven infraviviendas", comenta de otra fotografía.

La ciudad se motorizada y las calles latían de esperanza, pero aquel tiempo tuvo sus propios fantasmas: "Estos dos niños no llegaron a ser mayores de edad por problemas de drogas".

Fue el tiempo de la Transición democrática, cuando las calles, los barrios, las ciudades, empezaron a sentir el gran cambio que se avecinaba. Unas imágenes que se pueden ver ahora en la exposición 'Madrid, memoria visual de la Transición (1976-1979)'.

