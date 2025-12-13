Ahora

Hay un detenido

Tres ciclistas heridos, uno de ellos crítico, tras un atropello múltiple en Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Los detalles El joven conductor ha sido arrestado hacia las 10:00 horas de este sábado por delitos contra la seguridad del tráfico.

Ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de CataluñaAmbulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de CataluñaEFE | Archivo
Tres ciclistas han resultado heridos, uno de ellos en estado crítico, al ser atropellados en Vilanova i la Geltrú, Barcelona, por un coche, cuyo joven conductor ya ha sido detenido.

Según ha informado la Policía Local del mencionado municipio, el conductor ha sido arrestado hacia las 10:00 horas de este sábado por el atropello múltiple a un grupo de ciclistas, por lo que se le acusa por delitos contra la seguridad del tráfico.

De los tres ciclistas, uno ha sido evacuado en helicóptero al Hospital de Bellvitge, mientras que los otros dos, con pronóstico menos grave, han sido trasladados al hospital de Sant Camil, según ha detallado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El detenido ha sido trasladado ya a dependencias de los Mossos d'Esquadramientras la investigación sigue abierta. Según ha adelantado 'ElCaso.com', este conducía bajo los efectos de las drogas en el momento del accidente.

