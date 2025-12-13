Ahora

Suceso en Carballo

Asaltan en su casa de Carballo (A Coruña) a un matrimonio de octogenarios y se llevan una "importante" cantidad de dinero

Los detalles Ambos se encuentran hospitalizados debido a los golpes que sufrieron tras ser amordazados en su propia vivienda.

Dos agentes de la Guardia CivilDos agentes de la Guardia CivilEuropa Press
Un matrimonio de octogenarios de Carballo, A Coruña, ha sido asaltado en su propia casa por un grupo de encapuchados. Según informan fuentes cercanas al caso, el supuesto atraco tuvo lugar en la mañana de este viernes en el hogar del matrimonio.

Los asaltantes se apropiaron, apuntan, de una "importante" cantidad de dinero. De hecho, todavía se desconoce el importe total.

El suceso todavía está bajo investigación, en este caso a cargo del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Carballo.

Según 'El Correo Gallego', estos cinco hombres amordazaron a la pareja tras esperarlos en las escaleras de la vivienda en la que residen. Cuando el hombre salió de esta casa, uno de los asaltantes le encañonó con una pistola para después golpearlo.

Fue la mujer que reliza las labores de limpieza quien avisó a una de las hijas del matrimonio. Esta se dirigió a la vivienda con su marido y ambos fueron inmovilizados y amordazados.

El matrimonio de octogenarios se encuentra hospitalizado debido a los golpes que sufrieron.

