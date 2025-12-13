Asaltan en su casa de Carballo (A Coruña) a un matrimonio de octogenarios y se llevan una "importante" cantidad de dinero

Los detalles Ambos se encuentran hospitalizados debido a los golpes que sufrieron tras ser amordazados en su propia vivienda.

Un matrimonio de octogenarios en Carballo, A Coruña, fue asaltado en su hogar por un grupo de encapuchados. El atraco ocurrió el viernes por la mañana, y los asaltantes se llevaron una "importante" cantidad de dinero, cuyo total aún se desconoce. La investigación está a cargo del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Carballo. Según 'El Correo Gallego', los cinco hombres amordazaron a la pareja tras esperarlos en las escaleras. Posteriormente, inmovilizaron y amordazaron a la hija del matrimonio y a su esposo. Los octogenarios están hospitalizados debido a los golpes sufridos.

