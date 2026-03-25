El asesino confeso del crimen de Sueca asegura ante el juez no recordar bien lo sucedido: "Fue como un arrebato"

El contexto La víctima, un niño de 13 años, era un amigo íntimo de su hijo que había ido a su casa a jugar. Está acusado de pegarle con un bate en la cabeza y asestarle 11 puñaladas hasta la muerte.

El asesino confeso del crimen de Sueca, Valencia, declaró ante el juez que no recuerda bien lo sucedido. Afirmó que si Álex, un niño de 13 años, estaba muerto, supuso que él lo hizo, pero no sabe cómo ocurrió. El hombre está acusado de golpear al menor con un bate y apuñalarlo 11 veces, pero insiste en que no fue consciente de sus acciones. Asegura que todo pasó muy rápido y que se entregó a la policía sin saber qué le ocurrió. Sugiere que el incidente pudo estar relacionado con una supuesta venganza hacia su expareja, con quien tuvo problemas tras su separación.

El asesino confeso del brutal crimen de Sueca, Valencia, ha asegurado ante el juez no recordar bien lo que sucedió. "Si estaba muerto, supongo que lo hice yo. No sé que pasó", ha declarado.

Con estas palabras insiste en no ser consciente de lo que ocurrió hace dos meses en su casa, cuando mató a Álex, un niño de 13 años amigo de su hijo. Está acusado de pegarle con un bate en la cabeza y asestarle 11 puñaladas hasta la muerte, pero asegura no haber sido consciente.

"Estaba en mi casa y realmente no sé lo que pasó, fue como un arrebato. Pasó todo muy rápido. Estaba ahí mi hijo y cuando pasó me fui, me fui. Llevé a mi hijo conmigo y nada, me entregué a la Policía porque no sé lo que me pasó y la verdad es que la pagó el pobre niño", ha indicado.

Así es como justifica ante el juez lo que podría ser una supuesta venganza hacia su expareja. El hombre asegura que no tenía ningún problema con el niño, pero cuando le preguntan por la madre del menor, llora.

"Me separé hace cuatro años y mi mujer puso una denuncia de maltrato psicológico para presentarse en todos los sitios como mujer maltratada y la creyeron a ella, incluso las madres, supongo que fue eso, supongo", ha indicado.

Álex, la victima, había ido a jugar a la consola con su hijo. Todo ocurrió cuando fue al baño de la vivienda. Rompe a llorar en varias ocasiones ante el juez. "No sé que se me pasó por la cabeza", ha reconocido. Aunque dice no recordar bien lo sucedido, asegura que su hijo no tuvo nada que ver en el crimen.

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