Investigan como violencia machista la muerte de una mujer de 22 años en Madrid: hay un detenido

Los detalles Los hechos se han producido en torno a las 7:30 horas, cuando se recibió un aviso alertando del hallazgo de una mujer inconsciente y tendida en la vía pública con un fuerte golpe en la cabeza.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Carabanchel, Madrid, por el presunto asesinato de una mujer con la que mantenía una relación, en lo que podría ser un caso de violencia machista. El incidente ocurrió a las 7:30 horas cuando se encontró a la víctima inconsciente en la calle con un golpe en la cabeza. Pese a la asistencia inmediata, los servicios sanitarios confirmaron su muerte. El detenido, de 24 años y origen ecuatoriano, fue localizado en el domicilio de la víctima, una española de 22 años. De confirmarse, elevaría a 20 las mujeres asesinadas por violencia de género en 2023. El 016 ofrece atención continua a víctimas de violencia machista. En emergencias, se recomienda contactar al 112 o usar la aplicación ALERTCOPS.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por presuntamente asesinar a una mujer este sábado en el distrito madrileño de Carabanchel, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

Fuentes policiales han asegurado a EFE que ambos tenían una relación y que podría tratarse de un caso de violencia machista. Los hechos se han producido en torno a las 7:30 horas, cuando se recibió un aviso alertando del hallazgo de una mujer inconsciente y tendida en la vía pública con un fuerte golpe en la cabeza.

Al lugar han acudido inmediatamente miembros del Grupo de Atención al Ciudadano que han asistido a la víctima hasta la llegada de servicios sanitarios que constataron su fallecimiento. La Policía localizó poco después en el domicilio donde residía la víctima -próximo a donde fue hallada- a un hombre, que ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio.

La mujer fallecida, de 22 años, era de nacionalidad española y su pareja, español de origen ecuatoriano y 24 años. Si se confirma este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia machista ascendería a 20 en lo que llevamos de año y a 1.361 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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