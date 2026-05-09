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016, número contra la violencia machista

Investigan como violencia machista la muerte de una mujer de 22 años en Madrid: hay un detenido

Los detalles Los hechos se han producido en torno a las 7:30 horas, cuando se recibió un aviso alertando del hallazgo de una mujer inconsciente y tendida en la vía pública con un fuerte golpe en la cabeza.

Ambulancia del Samur en Madrid, en una imagen de archivo. Ambulancia del Samur en Madrid, en una imagen de archivo. Europa Press
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por presuntamente asesinar a una mujer este sábado en el distrito madrileño de Carabanchel, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

Fuentes policiales han asegurado a EFE que ambos tenían una relación y que podría tratarse de un caso de violencia machista. Los hechos se han producido en torno a las 7:30 horas, cuando se recibió un aviso alertando del hallazgo de una mujer inconsciente y tendida en la vía pública con un fuerte golpe en la cabeza.

Al lugar han acudido inmediatamente miembros del Grupo de Atención al Ciudadano que han asistido a la víctima hasta la llegada de servicios sanitarios que constataron su fallecimiento. La Policía localizó poco después en el domicilio donde residía la víctima -próximo a donde fue hallada- a un hombre, que ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio.

La mujer fallecida, de 22 años, era de nacionalidad española y su pareja, español de origen ecuatoriano y 24 años. Si se confirma este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia machista ascendería a 20 en lo que llevamos de año y a 1.361 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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