Así justificó el asesino de Sueca el crimen a su hijo: "Al final tu madre lo ha conseguido"

¿Por qué es importante? Después de que el chico escuchase ruidos en el baño, donde se llevó a cabo el asesinato, fue a la estancia y descubrió a su padre junto al cuerpo de Álex, momento en el que Juan Francisco pronunció la frase.

Juan Francisco, autor confeso del asesinato de Álex, un chico de 13 años en Sueca (Valencia), le dijo a su hijo tras el crimen: "Al final tu madre lo ha conseguido. Súbete al coche, que te voy a llevar a casa de tu abuelo". Esta declaración está relacionada con un procedimiento para cambiar la custodia del menor, que Juan Francisco no deseaba. El padre de Álex no quería que su hijo fuera a jugar con el amigo, algo que tampoco quería el acusado. El día del crimen, su hijo escuchó golpes y descubrió a su padre junto al cuerpo de Álex. La autopsia reveló que Juan Francisco tenía intención de matar, y se espera un examen psiquiátrico forense. El juez decretó prisión provisional para él.

Juan Francisco, el autor confeso del asesinato de Álex, el chico de 13 años que falleció el pasado sábado en Sueca (Valencia), le dijo a su hijo tras llevar a cabo la fatal agresión: "Al final tu madre lo ha conseguido. Súbete al coche, que te voy a llevar a casa de tu abuelo", así se lo comunicó el pasado lunes el vástago menor a la Guardia Civil.

Según ha podido saber laSexta estas palabras hacen alusión a un procedimiento de medidas urgentes que la madre ha instado para cambiar la custodia del menor, la cual, en un principio, no quería. En este sentido, Juan Francisco anhelaba que sus hijos estuviesen siempre juntos, lo que dejaría de ocurrir si solo el mayor se quedaba con el padre.

Por otra parte, la madre de Álex llamó a la expareja de Juan Francisco para contarle que su hijo y el suyo iban a jugar juntos, a lo que la expareja del asesino confeso contestó que ya no era asunto suyo y que la custodia era del progenitor. Asimismo, la expareja hablaba mal de él y era amiga de la madre de Álex.

Además, el día de los hechos el padre de la víctima no quería que fuera a la casa de su amigo, algo que tampoco quería el propio acusado, que le dijo a su hijo que no viniese el niño a jugar porque él no se encontraba bien. De hecho, le llegó a ofrecer 15 euros para que se fueran a jugar a la calle, pero el chico no accedió, puesto que quería que Álex le instalase algo en el ordenador.

¿Qué se sabe del asesinato?

El pasado martes Juan Francisco acudió al juzgado de Sueca para prestar declaración entre los improperios de la familia y vecinos de Álex. Allí volvió a reconocer que él había sido el autor del asesinato, así como se negó a responder a las preguntas de su abogado y del fiscal, siendo incapaz de verbalizar cómo y por qué mató al chico. Sí que recordó lo que hizo antes y después del crimen. Ante este escenario, el juez decretó prisión provisional para él.

Por su parte, el hijo pequeño, acompañado de su abuelo, habló con la Guardia Civil y explicó que estaba jugando con Álex cuando este fue al baño. Después escuchó unos fuertes golpes contra el suelo y pensó que su padre estaba matando un roedor, pero cuando fue hasta la estancia descubrió a su padre junto al cuerpo de su amigo. En ese momento se interpuso entre su padre y el cuerpo pidiéndole que no le hiciese nada y fue cuando el padre lanzó la frase anterior.

Con todo, la autopsia ha revelado que Juan Francisco tenía intención de matar, debido a las heridas y golpes que tenía la víctima, muchas en el tórax. No se le ha practicado un examen psiquiátrico forense, porque los expertos no lo han visto oportuno y se le realizará en los próximos días.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.