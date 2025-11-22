El encendido de las luces de Navidad dispara el ambiente festivo y el consumo en las ciudades españolas

El contexto Las grandes ciudades españolas se preparan para inaugurar la Navidad con el encendido de luces, un evento que cada año atrae a miles de personas. El ambiente festivo anima las compras y llena las calles, adelantando el ritmo navideño incluso antes de que llegue diciembre.

A un mes de la Navidad, las grandes ciudades de España, como Vigo, comienzan a encender sus luces navideñas, lo que fomenta el consumo debido al espíritu festivo y el frío. En Madrid, las calles ya están llenas de gente, lo que ha llevado a los hosteleros a añadir más mesas en sus locales para acoger a los visitantes que buscan refugio tras ver las luces o hacer compras. Una joven destaca lo atractivo y turístico que se ve el ambiente en la capital, incluso antes del encendido oficial de las luces.

Queda aproximadamente un mes para la Navidad y las grandes ciudades de España se suman hoy a Vigo en el encendido oficial de sus luces. Y, como suele ocurrir, cuantas más luces se instalan, más veces abrimos la cartera: impulsan a comprar y a consumir, ya sea por el espíritu navideño o simplemente por el frío.

A tan solo unas horas de que Madrid dé el pistoletazo de salida a la Navidad, las calles de la capital ya están llenas de gente. Algo que han notado tanto los locales de la zona como los propios transeúntes. "No hay sitio para sentarse, hay un montón de gente", comenta una mujer impresionada.

Los hosteleros, ante este incremento de visitantes, han optado por colocar más mesas en el interior de sus restaurantes y bares, para que la gente pueda refugiarse del frío después de ver las luces o hacer las compras navideñas.

"Te puedes hacer fotos, vídeos. Se ve más bonito, más turístico", señala una joven que ya está disfrutando del ambiente en Madrid, incluso antes de que se enciendan oficialmente las luces.

