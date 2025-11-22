Ahora

Operación ABETUL

Detienen en Toledo a cuatro personas, tres de ellas menores de edad, pertenecientes a un grupo vinculado a los Trinitarios

Los detalles Los detenidos están acusados de presuntos delitos de amenazas, lesiones, extorsión y pertenencia a grupo criminal.

Detienen a un joven de una banda violenta
La Guardia Civil ha detenido en Toledo a cuatro personas, tres de ellas menores de edad, por pertenecer al grupo violento juvenil 'AB7', vinculado a la banda de los Trinitarios. Habían cometido delitos en distintas localidades de la provincia toleada.

Tal y como han informado los agentes en una nota de prensa, a los detenidos se les imputan los presuntos delitos de amenazas, lesiones, extorsión y pertenencia a grupo criminal, y la operación, denominada ABETUL, ha permitido desarticular el "coro" de la organización.

La investigación comenzó a raíz de altercados y delitos protagonizados por jóvenes, en su mayoría menores de edad, que habían causado "gran alarma social" entre los vecinos de varias localidades de Toledo.

La Guardia Civil ha explicado que estos grupos criminales buscaban controlar ciertos espacios geográficos del país, por lo que se establecen por todo el territorio nacional y forman colectivos dedicados a cometer distintos delitos.

Para captar más integrantes usaban redes sociales y se organizaban con una fuerte jerarquía en la que cada uno de sus miembros tiene una función. Además, instan a los menores a abandonar sus casas y a cometer delitos para financiar a la banda.

Además, la Policía está centrando sus recursos en estas bandas en Madrid, donde han emitido un comunicado interno por una posible emboscada de la banda de los Dominican Don't Play.

