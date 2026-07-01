El cuadro de Sorolla desaparecido en Sevilla se lo llevó un turista de Murcia: "Pensé que era un marco chulo"

Los detalles Este hombre, exempleado de un supermercado, se había desplazado hasta Sevilla para pasar unos días. Se lo encontró en la calle cuando iba camino del hotel en pleno centro de la ciudad.

Un turista de 57 años, actualmente desempleado, encontró un cuadro de Joaquín Sorolla en una calle de Sevilla, olvidado por sus propietarios mientras cargaban su coche. Andrés Hurtado, el turista, pensó que el marco era atractivo y lo llevó a su hotel sin darse cuenta de su valor. Al sospechar que podría ser un original, consultó a una inteligencia artificial que le confirmó la posibilidad. Aunque contactó con una sala de subastas, decidió informar a la Policía cuando supo que el cuadro estaba perdido. El cuadro viajó con él a Murcia, donde será devuelto a su dueño, quien prometió recompensarlo.

Un turista de 57 años que se encuentra actualmente desempleado se llevó hasta Murcia, tras encontrarlo en la calle, el cuadro pintado por Joaquín Sorolla que la Policía buscaba desde que sus propietarios lo dejaran por olvido en la acera de una calle de Sevilla mientras cargaban su coche antes de salir de viaje.

"Vi cómo unos chicos dejaban tirado un cuadro en la calle. Pensé, qué marco chulo, la verdad es que no me fijé en la pintura, y me lo subí al hotel", ha contado a EFE Andrés Hurtado, quien este miércoles espera que la Policía recoja la obra perdida en su domicilio en un municipio muy cerca de la capital murciana.

Este hombre, exempleado de un supermercado, se había desplazado hasta Sevilla para pasar unos días y no imaginaba tal hallazgo, que se produjo cuando iba camino del hotel en pleno centro de la ciudad sobre las 16:30 horas de una calurosa tarde de sábado.

"Como hay tantas réplicas y falsificaciones nunca pensé que fuera un Sorolla original, pero se lo pregunté a la IA (Inteligencia Artificial) y me confirmó que podía serlo", ha relatado este turista murciano, quien asegura que llegó a contactar con una sala de subastas que al parecer estaba dispuesta a comprarle la obra por miles de euros.

Para entonces Hurtado todavía no sabía que el cuadro se había perdido y que sus propietarios lo estaban buscando, momento en que se puso en contacto con la Policía para informar de que no había sido robado sino que se lo había encontrado en la calle.

El cuadro viajó con él en una bolsa que compró en un bazar chino hasta Murcia, donde está previsto que hoy mismo sea devuelto a través de la Policía. Hurtado pudo hablar anoche con el propietario, que le confirmó que dejaron el cuadro olvidado por descuido cuando se marchaban a la casa de la playa y quien le prometió hacerle "un regalo" por facilitar su devolución.

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