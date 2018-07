Amaia de OT ve "evidente" que el caso de 'La Manada' es violación: "Esto es lo que importamos las mujeres"

Así se ha manifestado en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', tras la sentencia que condena a nueve años de prisión por abuso sexual continuado a los cinco miembros de 'La Manada', y no por agresión sexual.

"Me parece increíble", ha recalcado, tras ser preguntada por su posición sobre el fallo dictado por la Audiencia de Navarra que establece que 'La Manada' cometió un delito de abuso sexual, no de agresión sexual, alegando que los agresores accedieron al cuerpo de la víctima sin consentimiento pero sin violencia física.

Por su parte, Alfred, el otro concursante de OT que junto a Amaia representará a España en el próximo certamen de Eurovisión, ha apuntado que "es injusto".

Aitana también se pronuncia

Otra protagonista de Operación Triunfo fue Aitana. Ella también ha querido dar su opinión en las redes sociales sobre la polémica sentencia a 'La Manada'.

"Cada vez que me dicen que todo está mejorando, me hace gracia. No es que solo haya machistas compando a sus anchas si no que la justicia también es machista. ¿Abuso sexual? ¿Es sólo abuso sexual lo que sufrió esta chica?" ha puesto Aitana.