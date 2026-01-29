Ahora

Borrasca Kristin

Las consecuencias de las fuertes rachas de viento: desde árboles caídos hasta desprendimientos

El contexto La borrasca Kristin ha activado los avisos por precipitaciones generalizadas en la península y Baleares, que podrán ir acompañadas de tormenta, granizo y rachas muy fuertes de viento.

Parque de Ciudad Real precintado por la meteorología.
Las fuertes rachas de viento están provocando incidencias en distintos puntos del país. En Calpe, Alicante, los bomberos derribaban un andamio debido a que la estructura había quedado inestable por el viento.

Por otro lado, en Xàtiva, Valencia, la cubierta de un pabellón no ha resistido al fuerte viendo, mientras que también se podían ver otras imágenes de vallas que han caído como fichas de dominó sobre los coches.

Las chapas que cubren algunos aparcamientos tambalean mientras que los trabajadores municipales despejan las calles y retiran las ramas de los árboles caídos. En una urbanización ha llegado incluso a afectar al suministro eléctrico.

Estas, son solo algunas de las consecuencias de estas fuertes rachas de viento registradas en las últimas horas. La borrasca Kristin ha activado los avisos por precipitaciones generalizadas en la península y Baleares, que podrán ir acompañadas de tormenta, granizo y rachas muy fuertes de viento.

Además, de los destrozos materiales, los agentes están investigando si la muerte de al menos tres personas está relacionada con este temporal. Uno de ellos podría tratarse de un deportista desaparecido en La Manga, en un punto con gran oleaje.

Por otro lado, la Guardia Civil busca a una mujer en Tenerife que fue arrastrada por una ola mientras paseaba. En Granada, se ha localizado a una mujer sin vida en una acequia.

El desprendimiento de una placa habría provocado la muerte de un trabajador en Sevilla, donde ayer había aviso por fuertes rachas de viento.

