El alcalde de Fermoselle, donde se originó el incendio de Zamora: "Hay mucho olor a humo y rescoldos por la calle"

Varios bomberos forestales durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 29 de julio de 2026, en Fermoselle, Zamora, Castilla y León (España).

¿Qué ha dicho? José Manuel Pilo indica que aún se desconoce si el fuego ha sido provocado como el ocurrido hace nueve años en la misma zona. Ochenta mayores han tenido que ser desalojados de la residencia de la localidad.

El alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, ha informado sobre el incendio originado en esta localidad zamorana de 1.100 habitantes, que permanece confinada. El pueblo ha amanecido con un fuerte olor a humo y una densa humareda visible hacia Trabanca. El incendio comenzó el miércoles por la tarde en un paraje al sur del municipio, en condiciones de viento y altas temperaturas, similares al gran incendio intencionado de hace nueve años. Pilo desconoce si este fuego fue provocado. Una casa y una meda de paja resultaron quemadas. Ochenta mayores fueron desalojados de una residencia y pasaron la noche en un pabellón deportivo.

El alcalde de Fermoselle (Zamora), José Manuel Pilo, ha asegurado que esta localidad de unos 1.100 habitantes en la que se originó el incendio de la provincia de Zamora y que permanece confinada ha amanecido con "mucho olor a humo, rescoldos por las calles y una humareda enorme si se mira hacia Trabanca", localidad salmantina situada al sureste.

Pilo ha declarado que las circunstancias en las que se ha producido el incendio forestal que se inició sobre la una de la tarde del miércoles en un paraje al sur del municipio, cuando había viento y altas temperaturas, le recuerdan mucho al gran incendio ocurrido en la localidad hace ahora nueve años, que entonces fue intencionado, aunque ha admitido desconocer si en esta ocasión el fuego ha sido provocado de forma intencionada.

Sobre los daños en propiedades, ha precisado que se ha quemado una casa de uno de los barrios del pueblo situada a las afueras y una meda de paja de un ganadero del municipio.

El primer edil ha indicado que unos ochenta mayores desalojados de la residencia de la localidad han pasado la noche en el pabellón deportivo junto a personal del centro que se ha quedado con ellos, les han atendido y facilitado todas las necesidades que tenían.

El fuego se inició este miércoles en la zona del Picón, junto al río Tormes, donde también se originó el 26 de agosto de 2017 otro incendio que quemó unas 3.500 hectáreas en unas circunstancias meteorológicas similares y que entonces fue intencionado, ha recordado Pilo.

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