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Polémica en San Sebastián: el Ayuntamiento prohíbe las 'cenas solidarias' porque causan "inseguridad" en las calles

Los detalles Desde este miércoles, las cenas solidarias en la ciudad vasca están prohibidas porque, según el Ayuntamiento, estas iniciativas vecinales para ayudar a las personas sin hogar generan inseguridad en sus calles. Ello ha provocado la indignación de muchos vecinos.

Miembros de la asociación Kaleko Afari Solidarioak (Cenas solidarias callejeras) protestan frente al consistorio este martes, tras la prohibición por parte del Ayuntamiento de San Sebastián de las denominadas 'cenas solidarias',
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El Ayuntamiento de San Sebastián ha prohibido las cenas solidarias en la calle para personas sin hogar porque, según el consistorio, generan inseguridad en las calles.Algo que no ha gustado a muchos vecinos que se han manifestado este miércoles en las calles de la ciudad por la medida adoptada.

Más de millar de donostiarras recorren las calles de Donosti para denunciarla, ya que, aseguran, que está vulnerando el derecho a la alimentación, es más, denuncian que sin esas cenas más de 300 personas no van a tener nada que llevarse a la boca.

El alcalde Jon Insausti Maisterrena, del Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), habla de problemas de insalubridad, de inseguridad asegura incluso que la delincuencia se ha disparado en las zonas donde se celebran estas cenas solidarias.

"La eliminación de las cenas está motivada por la seguridad, pero no solo por la seguridad. Y no me gustaría, además que el debate quedara ahí. Está motivada también por un modelo que puede ser cuestionado o no, pero es verdad que una acción por ser solidaria no significa que sea completa", aseguró Insausti.

Durante seis años, decenas de voluntarios han repartido comida a personas sin hogar en San Sebastián y aseguran que su labor va mucho más allá de un plato caliente y que la solidaridad no puede prohibirse: "No puede ser que dejemos 300 personas en la calle sin alimentos y sin nada", asegura Mariaje Etxabe, portavoz de Kaleko Afari Solidarioak (KAS).

El Ayuntamiento defiende que la atención a las personas sin hogar debe prestarse desde los servicios municipales, una decisión que no convence a muchos vecinos.

"Me parece bien que den de comer a la gente que lo necesita, pero lo que me parece muy mal es que se les está dando de comer y que nos entran y hay mucho robo", denuncia una vecina.

Algunos solo reclaman que se busque otro lugar: "Que les busquen un sitio, que puedan ir, no en la Plaza Constitución", sin embargo, hay otras personas que defiende que estas cenas deben seguir existiendo: "Mientras no haya altercados, muy bien", asegura otra.

El alcalde se reunirá mañana con los organizadores para tratar una decisión que divide a la ciudad sobre las personas sin hogar.

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