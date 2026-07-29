Decretan la evacuación de siete pueblos de Zamora y el confinamiento de una localidad por el incendio de Fermoselle

Los detalles Los pueblos evacuados son Cibanal, Formariz, Fornillos de Fermoselle, Palazuelo de Sayago, Pinilla de Fermoselle, Mámoles y Zafara. Los afectados serán atendidos en Bermillo de Sayago.

Un incendio forestal declarado en Fermoselle, Zamora, ha obligado a confinar a sus habitantes y evacuar siete localidades cercanas, sumando un total de 372 residentes censados. Las localidades evacuadas son Cibanal, Formariz, Fornillos de Fermoselle, Palazuelo de Sayago, Pinilla de Fermoselle, Mámoles y Zafara, aunque la población aumenta en verano. Los evacuados deben dirigirse a Bermillo de Sayago, donde se prepara un operativo de atención. La Junta de Castilla y León ha decretado el nivel dos de peligrosidad. Las causas del incendio son desconocidas y se han movilizado numerosos medios de extinción, incluyendo cuadrillas helitransportadas y medios aéreos.

El incendio forestal declarado sobre la una de la tarde de este miércoles en Fermoselle (Zamora) ha obligado a confinar a la población de esa localidad del parque natural de Arribes del Duero, fronteriza con Portugal, y a evacuar otros siete pueblos del entorno a los que se ha enviado una alerta a través de los teléfonos móviles con un mensaje ES-Alert.

Según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Castilla y León y de Protección Civil de la comunidad, las localidades evacuadas son Cibanal (69 habitantes), Formariz (70 habitantes), Fornillos de Fermoselle (46), Palazuelo de Sayago (74), Pinilla de Fermoselle (37), Mámoles (32) y Zafara (44).

En conjunto, suman 372 habitantes censados, aunque su población se multiplica en esta época del año por la llegada de veraneantes. El mensaje ES-Alert informa de los desalojos e invita a los vecinos a dirigirse a Bermillo de Sayago.

Desde el 112 han pedido a la población de la zona que siga las indicaciones de los mensajes de alerta y, en la medida de lo posible, no llamen al teléfono 112 y lo hagan únicamente en caso de emergencia.

Además, en la localidad de Fermoselle reside otro millar de personas, aunque ese municipio también incrementa su población en la época estival. En Bermillo de Sayago se está preparando un operativo para atender a los evacuados.

Se eleva el nivel de peligrosidad

El riesgo de este incendio para la población llevó a la Junta de Castilla y León a decretar el nivel dos en el índice de peligrosidad potencial de incendios, el máximo contemplado en el operativo de incendios autonómico.

El fuego se ha iniciado por causas aún no determinadas sobre la una de la tarde de este miércoles al sur de la localidad de Fermoselle y ha obligado a declarar ese nivel dos una hora y cuarto después.

Las labores de extinción de este incendio han movilizado hasta ahora una cuarentena de medios de extinción, entre ellos dos técnicos, nueve agentes medioambientales, diez cuadrillas, cuatro de ellas helitransportadas, cuatro autobombas, tres retenes de maquinaria, seis medios aéreos y cinco dotaciones de bomberos provinciales y medios externos al operativo.

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