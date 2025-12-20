Albiol dice que los "okupas" de Badalona "han hecho la vida un infierno a los vecinos" y descarta ofrecerles ayuda: "Es inviable"

¿Qué ha dicho? Asegura que su Gobierno es "sensible" y ayuda a personas "independientemente de donde hayan nacido". El primer edil afirma que si les proporciona sustento a los 400 desalojados, "el año que viene vendrán 4.000".

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, ha declarado que no ayudará a los 400 migrantes desalojados de un antiguo instituto, calificando de "inviable" y "despropósito" destinar fondos municipales para su situación. En un vídeo, explicó que el Ayuntamiento no puede ofrecer alternativas, como proporcionar viviendas o pensiones, debido a los altos costos implicados, que estima en 672.000 euros mensuales. Albiol argumenta que los migrantes, al estar en situación irregular, no pueden trabajar ni alquilar viviendas, y considera que la solución excede las competencias municipales, sugiriendo cambios en las leyes y control fronterizo.

Xavier García Albiol no va a ayudar a los 400 migrantes desalojados del antiguo instituto este pasado miércoles. Y no lo va a hacer porque, según afirma, para el Ayuntamiento de Badalona es "inviable" y un "despropósito" destinar fondos a resolver la situación de desamparo de estas personas.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el primer edil se ha mostrado con una pizarra para realizar su explicación de por qué no puede ofrecer alternativas a los migrantes que en estos momentos están durmiendo debajo de un puente y lo ha hecho con unas justificaciones con cierta sorna en respuesta a los partidos de la oposición y las instituciones que le piden resolver la cuestión.

"Soy alguien que está en contra de la inmigración ilegal, lo cual no significa que esté en contra de la inmigración, porque yo creo que la inmigración es positiva. Y estoy en contra de aquellos que se meten en un piso, en una casa, de alguno de vosotros que me estáis viendo, o también, como nos ha pasado a nosotros en algún recinto municipal. Me parece que eso es impresentable y es inadmisible", ha comentado.

Posteriormente, García Albiol ha centrado su discurso en los 400 migrantes desalojados del instituto conocido como B9 y de las dos alternativas que ha descartado tras una valoración: "O darles, dejarles un piso, que se metan varios. Esa es una alternativa y les damos esos pisos pagando el ayuntamiento, evidentemente. O la segunda opción, que es lo que dicen algunos, una pensión. Venga, pues vamos a hablar de las pensiones. ¿Cuánto tiempo? ¿Un día? ¿Tres días? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿De por vida? No, mientras esas personas sean vulnerables".

Pero, para el alcalde de Badalona, esas personas van a ser "vulnerables siempre": "Porque todos son personas que han entrado en España en situación irregular. Y, por tanto, esas personas no van a poder trabajar, no van a poder tener un contrato de trabajo. Y si no tienen un contrato de trabajo, no van a poder tener un alquiler".

En ese momento ha sido cuando García Albiol ha tirado de la pizarra para hacer los cálculos de cuánto le costaría al Ayuntamiento de Badalona financiar esas pensiones. Según sus cálculos (60 euros por persona destinados a comida, cena y pensión), solamente los 400 migrantes desalojados, a los que se ha referido como "okupas", costarían 24.000 euros al día, 168.000 euros a la semana y 672.000 euros al mes en su atención.

"Lo que me están proponiendo estas entidades y los partidos de la oposición es que el Ayuntamiento de Badalona a estas personas que les paguemos una pensión y que de los impuestos de los vecinos de Badalona nos gastemos cada mes 672.000 euros solo para atender a estas personas. Evidentemente es inviable", ha añadido.

Y, asegurando que su gobierno es "sensible", ha aseverado que "los servicios sociales del Ayuntamiento de Badalona están ayudando a personas que lo necesitan, independientemente ,si están en Badalona, si son vecinos de Badalona o donde hayan nacido". "Pero esto es un despropósito, porque supongo que coincidiréis conmigo que en el supuesto de que hiciéramos esto, no es que hay 400, es que mañana vienen 4.000 a Badalona", ha valorado.

Ha sido en ese momento cuando ha mencionado que "la mayoría de ellas eran personas que le habían hecho la vida imposible, que les han provocado un infierno a los vecinos del barrio de San Roc y los vecinos del barrio de Ramey": "No debe ser el Ayuntamiento de Badalona quien deba encontrar la solución. O si no, que venga alguno de estos partidos políticos que gobiernan en muchas ciudades y que me digan 'llévalos para mi ciudad'".

"No puedo buscar alternativas porque es un problema que se escapa al Ayuntamiento de Badalona. Porque las puertas abiertas a la inmigración irregular, y no ese motivo del debate hoy, pero las puertas abiertas a la inmigración irregular lo que acaban provocando es esto; Frente a esa situación no hay solución. Y no hay solución porque es imposible que mientras no se cambien las leyes y no se controlen las fronteras para poder entrar en nuestro país, mientras pueda entrar absolutamente todo el mundo sin ningún tipo de control, no hay solución", ha concluido.

