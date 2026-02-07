Un incendio en un enorme bazar de 2.500 metros cuadrados de Madrid obliga a actuar a 15 dotaciones de Bomberos

Los detalles El fuego, en una nave situada en la carretera de Villaverde a Vallecas ha originado una gran columna de humo negro y existe riesgo de colapso de la cubierta.

Hasta 15 dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid están trabajando para extinguir un incendio en un bazar de 2.500 metros cuadrados en la carretera de Villaverde a Vallecas. Afortunadamente, no hay heridos, ya que todos los trabajadores lograron evacuar por su cuenta. El incendio comenzó alrededor de las 11:30 de la mañana, y el fuego está muy desarrollado, con riesgo de colapso de la cubierta. Efectivos del Samur se han desplazado al lugar de manera preventiva, y los Bomberos cuentan con drones de la Policía Municipal para obtener una perspectiva aérea. Una gran columna de humo negro es visible desde varios puntos de la ciudad.

Hasta 15 dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid están trabajando en la extinción de un incendio en un enorme bazar de 2.500 metros cuadrados situado en la carretera de Villaverde a Vallecas, en Madrid, un suceso en el que no hay heridos, ya que todos los trabajadores salieron por su propio pie.

El incendio, según ha informado a EFE Emergencias Madrid, se originó entorno a las 11:30 de la mañana y hasta allí se desplazaron 15 dotaciones, que continúan con las labores de extinción, ya que el fuego está muy desarrollado y hay riesgo de colapso de la cubierta.

Pese a que no hay heridos, efectivos del Samur se han desplazado preventivamente hasta la nave, situada en el distrito madrileño de Villa de Vallecas. Además, los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid también cuentan con la ayuda de drones de la Policía Municipal para tener una perspectiva aérea.

El fuego ha originado una "gran columna de humo negro" que se puede ver desde distintos puntos de la ciudad, tal y como ha indicado Emergencias Madrid en su perfil de X.

