Ahora

Gran columna de humo

Un incendio en un enorme bazar de 2.500 metros cuadrados de Madrid obliga a actuar a 15 dotaciones de Bomberos

Los detalles El fuego, en una nave situada en la carretera de Villaverde a Vallecas ha originado una gran columna de humo negro y existe riesgo de colapso de la cubierta.

Incendio en un bazar de MadridIncendio en un bazar de Madrid@EmergenciasMad
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Hasta 15 dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid están trabajando en la extinción de un incendio en un enorme bazar de 2.500 metros cuadrados situado en la carretera de Villaverde a Vallecas, en Madrid, un suceso en el que no hay heridos, ya que todos los trabajadores salieron por su propio pie.

El incendio, según ha informado a EFE Emergencias Madrid, se originó entorno a las 11:30 de la mañana y hasta allí se desplazaron 15 dotaciones, que continúan con las labores de extinción, ya que el fuego está muy desarrollado y hay riesgo de colapso de la cubierta.

Pese a que no hay heridos, efectivos del Samur se han desplazado preventivamente hasta la nave, situada en el distrito madrileño de Villa de Vallecas. Además, los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid también cuentan con la ayuda de drones de la Policía Municipal para tener una perspectiva aérea.

El fuego ha originado una "gran columna de humo negro" que se puede ver desde distintos puntos de la ciudad, tal y como ha indicado Emergencias Madrid en su perfil de X.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Alerta máxima por Marta: la nueva borrasca dejará aún más lluvia en Extremadura y Andalucía con más de 150 litros por metro cuadrado
  2. La huida hacia adelante del PP en el caso del alcalde de Móstoles con mentiras y justificando al presunto agresor: "¿Y tú cómo ligas?"
  3. Cuando comprar el pan es un peligro: la crueldad del ICE de Trump deja multitud de familias rotas en EEUU
  4. 'Sanchijote de La Moncloa': la lucha de Pedro Sánchez contra los gigantes tecnoligarcas que ha cabreado a Elon Musk
  5. De "pedir ayuda" a la Virgen del Pilar a dedicar tiempo a la familia y al descanso: así pasan la jornada de reflexión los candidatos a la presidencia de Aragón
  6. Abucheos, protestas e indignación política en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina