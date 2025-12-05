Un tráiler cargado con 20 toneladas de cerveza vuelca en la M-50 y la carga queda esparcida en la calzada

Los detalles Las cajas con latas de cerveza han quedado esparcidas por la carretera, lo que ha provocado el corte total de la carretera.

Un camión tráiler cargado con 20 toneladas de latas de cerveza Mahou quedó semivolcado en la M-50 a la altura de Getafe, según informó el 112 de la Comunidad de Madrid. El incidente ocurrió a las 00:30 horas cuando el conductor se salió de la vía, esparciendo la carga. Los Bomberos intervinieron para asegurar el vehículo, y la carretera fue cortada tras el impacto de un turismo contra el tráiler. A solo dos kilómetros, un hombre de 49 años murió al colisionar su coche con un camión en Fuenlabrada. Este fue uno de los tres accidentes en la M-50 en cuatro horas, con un balance de un fallecido y dos heridos.

Un camión tráiler cargado 20 toneladas de latas de cerveza Mahou ha quedado semivolcado esta madrugada en el kilómetro 51 de la M-50, a la altura de Getafe, según ha informado esta madrugada el 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido a las 00.30 horas cuando, por causas que investiga la Guardia Civil, el conductor se ha salido de la vía quedando semivolcado y esparciendo toda la carga.

Como se puede ver en el vídeo publicado por el 112 en su cuenta de X, las cajas con latas de cerveza han quedado esparcidas por la carretera y los Bomberos han tenido que intervenir para asegurar el vehículo. El accidente ha provocado el corte total de la carretera y que un turismo impactara contra la caja del tráiler.

Según ha informado el 112, el conductor del camión ha sido trasladado leve al hospital.

Accidente mortal a tan solo dos kilómetros

A tan solo dos kilómetros de este accidente, un hombre de 49 años ha muerto al colisionar el turismo que conducía contra la parte trasera de un camión a las 2.45 horas de la madrugada de este viernes en el kilómetro 53 del anillo exterior de la M-50, perteneciente al término municipal de Fuenlabrada (Madrid). Bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que rescatar el cadáver del hombre que había quedado atrapado en el vehículo.

Sanitarios del Summa han confirmado el fallecimiento del hombre por politraumatismos mientras que el conductor del camión ha resultado ileso. Se trata de uno de los tres accidentes de tráfico ocurridos en cuatro horas, entras las 00:40 y 4:40 horas, en esa carretera de circunvalación, con un balance total de un fallecido y dos heridos.

