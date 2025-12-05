Ahora

Suceso en Zaragoza

La Policía detiene a dos jóvenes tras sorprenderlos bajo una cama de la casa a la que habían entrado a robar en Zaragoza

Los detalles Los implicados, que ocultaron sus rostros con unas bragas, portaban varios videojuegos, auriculares inalámbricos, una batería con cargador de una cámara fotográfica, una cámara de vídeovigilancia y una pequeña cantidad de marihuana.

Foto de archivo de la Policía Nacional.Foto de archivo de la Policía Nacional.EP
Dos jóvenes fueron detenidos este miércoles por la Policía Nacional tras ser sorprendidos bajo una cama de la vivienda a la que habían entrado a robar. Este suceso tuvo lugar en el barrio de la Magdalena de Zaragoza.

La moradora de la vivienda fue alertada sobre las 4:45 horas por los ladridos de su perra, que se encontraba nerviosa por la intromisión de los ladrones. Cuando se dirigió al salón se encontró sus pertenencias revueltas y a su vez escuchó ruidos procedentes de la habitación de su compañera de piso, que no se encontraba allí en ese momento.

Por esta razón, llamó a la Policía y salió al rellano junto a su mascota. Poco después, los agentes se personaron en el lugar y accedieron a la vivienda para inspeccionar las habitaciones.

Fue en ese momento cuando encontraron a dos jóvenes, que habrían entrado por la ventana, escondidos debajo de una cama ocultando sus rostros con unas bragas.

Estos portaban varios videojuegos, auriculares inalámbricos, una batería con cargador de una cámara fotográfica, una cámara de vídeovigilancia y una pequeña cantidad de marihuana.

Días antes, la propietaria había denunciado otro robo similar en su domicilio, en el que le sustrajeron una consola de videojuegos, auriculares inalámbricos y una cámara fotográfica. Es por ello que la Policía sospecha de que los ladrones podrían tratarse de los mismos autores en ambos sucesos.

De esta manera, fueron detenidos como presuntos autores de un robo con fuerza y trasladados a dependencias judiciales. Después, fueron puestos en libertad con cargos.

