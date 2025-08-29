Adoptar a un policía: la solidaria iniciativa que ofrece "acompañamiento y cariño" a los mayores de Castilleja de la Cuesta

Los detalles Miguel Ángel, uno de los agentes adoptados, se interesa por si la mujer que acompaña ha tomado su medicación, le recuerda la importancia de hidratarse en verano y advierte de los cientos de estafas que existen hoy en día a través del teléfono móvil.

Un pequeño municipio de Sevilla creó una solidaria iniciativa en la que agentes de la Policía Localacompañan a los más mayores en su día a día para evitar que estos puedan sentir soledad.

De esta manera, vecinos de la tercera edad que viven solos en la localidad de Castilleja de la Cuesta han adoptado simbólicamente a agentes. Estos, que se han convertido en uno más de la familia, han realizado visitas a los mayores durante todo el verano.

Miguel Ángel es uno de los policías adoptados, en este caso por Manuela. Además de interesarse por si esta mujer ha tomado su medicación, le recuerda la importancia de hidratarse en verano y advierte de los cientos de estafas que existen hoy en día a través del teléfono móvil.

"Es un alivio porque por lo menos vienen con mucho cariño y a vigilar a los mayores", asegura Manuela. Además, añade que estar acompañada le aporta tranquilidad a ella y a su familia.

La localidad, que cuenta con 18.000 vecinos, inició esta campaña pionera llamada "verano seguro" hace diez años y se ha convertido en todo un éxito. Cada verano hay más mayores que deciden adoptar a un policía e incluso repiten compañero.