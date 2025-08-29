Ahora

El tercero en lo que va de verano

Los Bomberos logran extinguir un incendio forestal provocado que amenazaba varias viviendas en Collado Mediano (Madrid)

Los detalles En lo que va de verano se han producido tres incendios similares en el mismo punto, lo que hace pensar a las autoridades que se trata de focos provocados por un pirómano reincidente.

Camiones de un Parque de Bomberos de la Comunidad de MadridBomberos de la Comunidad de MadridBomberos de la Comunidad de Madrid
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Hasta 15 dotaciones de Bomberos han sido necesarias esta madrugada para controlar el incendio que amenazaba la urbanización de Collado Mediano, en Madrid. Y no es la primera vez que los vecinos han visto este monte arder, porque en lo que va de verano se han registrado tres incendios en el mismo lugar.

Una reiteración del fuego que ha hecho saltar todas las alarmas. "Cuando se trata de tres veces, hay alguien que intencionadamente quiere hacer daño", asegura un vecino.

En esta ocasión, el fuego se quedó a escasos metros de las viviendas. "Yo oí gritar a una persona, me asomé a la ventana y ya vi las llamas", relata otro afectado.

Las fuertes rachas de viento que este este domingo se produjeron en Madrid hicieron que las pavesas se desplazasen a gran velocidad, facilitando la expansión del fuego. De hecho, afectó a tres viviendas, y aunque sus habitantes se prepararon para lo peor, los daños han sido leves.

En cuestión de dos horas, los servicios de emergencias consiguieron controlar el incendio y, poco después, darlo por extinguido. Durante el día, los bomberos están refrescando con agua la zona para evitar posibles reactivaciones de las llamas. Mientras tanto, la Guardia Civil trata de encontrar a los posibles autores de un incendio que, según apuntan todos los indicios, habría sido provocado.

Las 6 de laSexta

  1. Bomberos forestales protestan a las puertas de las Cortes para exigir las dimisiones de Mañueco y Quiñones: "En turnos de 12 horas no nos traen ni agua"
  2. Putin no entiende de ultimátums: Rusia sigue bombardeando Ucrania pese a los esfuerzos de Europa y Trump
  3. La respuesta de Open Arms a Abascal tras pedir que hundan la embarcación: "Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla"
  4. Se cumplen diez meses de la DANA de Valencia con colegios en ruinas y un Mazón que sigue sin dar explicaciones: "Seguimos limpiando las alcantarillas"
  5. Detienen en Francia a uno de los jóvenes implicados en la agresión de Torre-Pacheco
  6. Susto en un hotel de Alcúdia: varias personas se quedan atrapadas en un ascensor y trasladan a dos niñas al hospital por intoxicación de humo