Los Bomberos logran extinguir un incendio forestal provocado que amenazaba varias viviendas en Collado Mediano (Madrid)

Un incendio en la urbanización de Collado Mediano, Madrid, requirió la intervención de 15 dotaciones de bomberos durante la madrugada. Este es el tercer incendio en el área en lo que va del verano, lo que ha generado sospechas de intencionalidad. El fuego se acercó peligrosamente a las viviendas, y las fuertes rachas de viento facilitaron su expansión, afectando a tres casas. Afortunadamente, los daños fueron leves y el incendio fue controlado en dos horas. Los bomberos continúan refrescando la zona para evitar reactivaciones, mientras la Guardia Civil investiga a los posibles responsables del suceso.

Hasta 15 dotaciones de Bomberos han sido necesarias esta madrugada para controlar el incendio que amenazaba la urbanización de Collado Mediano, en Madrid. Y no es la primera vez que los vecinos han visto este monte arder, porque en lo que va de verano se han registrado tres incendios en el mismo lugar.

Una reiteración del fuego que ha hecho saltar todas las alarmas. "Cuando se trata de tres veces, hay alguien que intencionadamente quiere hacer daño", asegura un vecino.

En esta ocasión, el fuego se quedó a escasos metros de las viviendas. "Yo oí gritar a una persona, me asomé a la ventana y ya vi las llamas", relata otro afectado.

Las fuertes rachas de viento que este este domingo se produjeron en Madrid hicieron que las pavesas se desplazasen a gran velocidad, facilitando la expansión del fuego. De hecho, afectó a tres viviendas, y aunque sus habitantes se prepararon para lo peor, los daños han sido leves.

En cuestión de dos horas, los servicios de emergencias consiguieron controlar el incendio y, poco después, darlo por extinguido. Durante el día, los bomberos están refrescando con agua la zona para evitar posibles reactivaciones de las llamas. Mientras tanto, la Guardia Civil trata de encontrar a los posibles autores de un incendio que, según apuntan todos los indicios, habría sido provocado.