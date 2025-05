Los acusados de matar a un hombre en Viniegra le dieron un tiro en la nuca y le remataron con 20 pedradas

Recibió un tiro por la espalda que impactó en su nuca, fue golpeado en la cabeza hasta en 20 ocasiones con una piedra afilada y, aún vivo, murió por las dos bolsas que le ataron con bridas al cuello. Posteriormente su cadáver fue lanzado a una sima. Así de rotunda ha sido la Guardia Civil este viernes en la primer sesión de juicio contra dos hombres y una mujer acusados de acabar con la vida de otro en Viniegra de Arriba, La Rioja, y que se celebró este jueves.

Durante la sesión, en la que declaró el oficial encargado de la investigación que duró 20 meses, se dieron detalles de cómo se produjo el crimen en agosto de 2022, cuando los tres procesados atacaron a la víctima por un tema económico: le debían 13.000 euros por un tema de droga. Así, en la tarde del 9 de agosto, la mujer que le debía el dinero y su pareja, que es uno de los hombres acusados, viajaron con la víctima al pueblo con la excusa de que le iban a pagar, pero detuvieron el coche en la carretera, donde estaba el otro procesado, y le "dieron muerte" de un disparo por la espalda en la nuca y "lo remataron" con una paliza con piedras, ha precisado el guardia.

Aunque seguía vivo. Según la autopsia, la víctima finalmente murió asfixiada por las dos bolsas que le pusieron en la cabeza atadas con bridas al cuello. Para el oficial, todo estaba "orquestado" y bien definido. Además, el agente añadió que, tras el asesinato, los tres trataron de tirar el cadáver a la sima donde fue encontrado en dos ocasiones sin poder hacerlo, hasta que lo consiguieron el 11 de agosto, cuando fueron vistos desde lejos por un agente forestal. Clave en la investigación para dar con ellos.

El guardia forestal, en la zona en el momento en que se deshicieron del cadáver, pudo ver con sus prismáticos cómo lo hacían. "Cuando me acerqué los vi nerviosos", ha declarado.

Piden 24 años de cárcel

"Es terrible y aberrante la violencia gratuita a la que fue sometida la víctima para morir", ha dirimido la Fiscalía, que solicita 24 años de cárcel para cada uno de los tres por el delito de asesinato y uno por el de tenencia ilícita de armas. La acusación particular, ejercida por el hijo de la víctima, se ha sumado a estas peticiones; y las defensas han pedido la libre absolución por este crimen.

Aunque la fiscal no ha dudado en lanzar un mensaje al jurado, al que ha pedido "sentido común" al valorar las pruebas, insistiendo en que es "un crimen ideado días antes de cometerlo, pero que, al final, se torció". "Aunque todo esto parezca un guion de película, no lo es", ha agregado.

Por su parte, los abogados defensores de los dos hombres acusados han dicho que estos se culpan entre sí del crimen; mientras que el de la mujer ha indicado que esta no intervino en estos hechos y cree que la Guardia Civil basa su investigación en "extractos de conversaciones, no en todo el contexto". También han apuntado a que demostrarán que "no hubo un plan previo" para el asesinato.