Las impactantes imágenes del derrumbe de un cerro en Viator (Almería) que ha sepultado varios coches

¿Por qué es importante? Los hechos han tenido lugar alrededor de las 13:30 horas, cuando gran cantidad de tierra y rocas de gran tamaño han caído sobre tres vehículos. No hay heridos ni personas atrapadas.

El desprendimiento parcial de una ladera en el Polígono Industrial La Juaida, Viator (Almería), ha sepultado al menos tres vehículos con grandes cantidades de tierra y rocas, sin causar heridos. Según testigos, en el área se trabaja con maquinaria para las obras del AVE Murcia-Almería. El incidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas del jueves, movilizando a Bomberos de Almería, Bomberos del Poniente, Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios. Las inspecciones iniciales confirmaron la ausencia de personas en los vehículos afectados. Se ha movilizado maquinaria pesada para retirar los escombros y asegurar la zona.

El desprendimiento parcial de la ladera de un cerro cercano al Polígono Industrial La Juaida ubicado en Viator (Almería) ha provocado que grandes cantidades de tierra y rocas de enormes dimensiones hayan sepultado varios vehículos, al menos tres, según los testigos. Estos mismos han apuntado que en dicho montículo se trabaja con maquinaria vinculada a las obras de la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería. En este sentido, al menos dos coches y un furgón se han visto afectados, pero no ha habido heridos.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 13:30 horas de este jueves, según ha informado Emergencias 112 Andalucía. En este sentido, se han desplazado hasta la zona Bomberos de Almería, Bomberos del Poniente, Policía Local de Viator, Guardia Civil y servicios sanitarios.

Asimismo, las primeras inspecciones han indicado que no había que no había personas dentro de los vehículos afectados. Sin embargo, el alcalde de la localidad, Manuel Flores Malpica, ha detallado a 'Europa Press' que también se ha movilizado a efectivos de Protección Civil con perros entrenados para la detección de personas. Igualmente, ha informado de que se ha localizado a los propietarios de los vehículos, por lo que se ha descartado la presencia de personas heridas o atrapadas dentro de los vehículos aplastados.

Por último, se ha movilizado maquinaria pesada hasta la zona para retirar las grandes rocas y piedras desprendidas, con el objetivo de realizar una inspección más minuciosa del lugar y descartar cualquier riesgo adicional. Por cuestiones de seguridad, los equipos de emergencia mantendrán acordonada la zona hasta que finalicen las labores de limpieza.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.