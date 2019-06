El actor Rafael Miguel y su familia, asesinados a balazos por el padre de su novia

El joven actor brasileño Rafael Miguel ha sido asesinado en Sao Paulo junto a su familia por el padre de su novia, que se dio a la fuga tras la matanza, según recoge 'Univisón'.

El chico de 22 años viajaba con su novia Isabela y sus padres a la casa que su pareja tenía en la capital. Al llegar a su destino, Rafael y su familia se encontraron con su suegro, que les disparó tras una discusión.

El hermano del presunto autor del crimen, que se encuentra en paradero desconocido, ha explicado a 'Record TV' que, a su juicio, éste les disparó porque "pensaba que estaban involucrados en una red de pedofilia y que por eso hacían promesas a su hija".

No obstante, Isabela no comparte esta versión ya que asegura que siempre fue un hombre "misógino, que odiaba a las mujeres" y que no la dejaba salir con Rafael.

"Siempre impidió que mi madre viviera. He visto muchas cosas malas desde que era pequeña. Lo máximo que pensé que podría pasar sería una lucha física, que ellos podrían luchar pero jamás esto", ha explicado a 'Clarín'.

Además, ha querido despedirse de su pareja en Facebook lanzando un mensaje a oto aquel que está en contra del amor: "Solo queríamos ser libres para amar sin medida. Queríamos explorar mundo y explorar la vida. Crecer, lado a lado, como uno solo".

El prometedor Rafael Miguel se hizo famoso en 2013 por su papel en la serie 'Chiquititas' interpretando a Paçoca. No obstante, su carrera como actor comenzó en 2006 en las series brasileñas 'JK' y 'Cristal'.