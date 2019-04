Los abogados del dueño de la finca de Totalán piden un careo entre el padre de Julen y su cliente

La defensa del dueño de la finca de Totalán han solicitado a la magistrada del caso la realización de un careo entre su cliente, David Serrano, y el padre de Julen, José Roselló, según informa el diario 'Sur'.

Los abogados alegan en su petición la existencia de diferencias en los testimonios prestados por ambas partes tanto ante la Guardia Civil como en sede judicial. Según el diario malagueño, la defensa incluye en el documento varias frases del padre de Julen, apuntando que no queda claro si Serrano le informó o no sobre el peligro del pozo en la finca.

En una entrevista en Espejo Público, José Roselló, padre de Julen, aseguró que en estos momentos "no tienen ninguna relación" con David, el dueño de la finca de Totalán. "La defensa de David dijo que apoyábamos su informe. Yo a sus abogados sólo les he visto una vez en el juzgado. Yo no apoyo ese informe, pero no puedo impedir que él tenga una defensa", señaló.

La defensa del dueño de la finca también ha solicitado que se realice un careo de Serrano con el pocero que realizó el pozo por el que cayó el niño. Además, piden que el juzgado requiera al pocero para que presente el plan de seguridad y salud de las obras.