El abogado de la víctima de 'La Manada': "Se sabía lo que iban a decidir, había dos votos que estaban clarísimamente decantados"

El abogado de la joven víctima de 'La Manada', Carlos Bacaicoa, considera "desacertado" el auto que mantiene en libertad a los cinco acusados y que están estudiando recurrir en súplica.

Bacaicoa ha reconocido que no le ha sorprendido la decisión de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra puesto que, según ha dicho, conocían que "había dos votos que estaban clarísimamente decantados".

"Se sabía lo que iban a decidir dos magistrados, por lo que todo dependía de la magistrada Fernandino que fue quien en el momento de la excarcelación cambió de opinión de una manera sorprendente, dependía de ella y ha optado por el mantenimiento de la libertad", ha indicado.

La magistrada Raquel Fernandino y el juez Ricardo González se han posicionado a favor de la libertad de los encausados, mientras que el presidente de la sala José Francisco Cobo ha emitido un voto discrepante en el que asumía la petición de la fiscalía y las acusaciones y pedía prisión provisional comunicada y sin fianza.

El abogado, quien ha comentado que todavía no ha tenido ocasión de hablar con la víctima, ha dicho que estudian recurrir en súplica este auto ante la sala que lo ha dictado, por lo que "no hay que ser adivino para saber cuál será la resolución", ha apuntado. Al mismo tiempo, ha añadido, tienen que esperar a conocer la sentencia del Tribunal Supremo, órgano al que le corresponde pronunciarse ahora sobre el caso y del que espera que reconozca que "ha habido una agresión sexual" y no un abuso sexual como se ha considerado hasta ahora.

Pero esa resolución "se alargará", ha augurado el abogado, quien ha comentado que además la Audiencia de Navarra tiene que pronunciarse también sobre el delito contra la intimidad apreciado en la última resolución, y que podría incrementar las penas de los acusados. "Paciencia y esperar" es lo que toca, según Bacaicoa, quien ha avanzado que si antes de esos pronunciamientos "se produce algún tipo de novedad por parte de los acusados otra vez habrá que pedir la prisión".