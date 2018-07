Entre 2010 y 2015 en España 31 mujeres que ejercían la prostitución fueron asesinadas: "Son crímenes machistas invisibles"

En España 31 mujeres que ejercían la prostitución fueron asesinadas entre 2010 y 2015 según el informe 'El feminicidio en el sistema prostitucional del Estado español 2010-2015'. El escrito está basado en los casos que fueron publicados durante estos años por los medios de comunicación y las sentencias sobre este tipo de asesinatos producidos por sus clientes, por sus parejas, por mafias o por su condición de mujeres transexuales.

"Los asesinatos de prostitutas son crímenes machistas invisibles, apenas aparecen en las noticias, no están reconocidos en la Ley Integral de Violencia de Género, no se contabilizan en las cifras oficiales. Y las instituciones públicas, la sociedad civil y las fuerzas de seguridad tampoco los identifican como feminicidios", explica Graciela Atencio, autora del estudio.

Atencio, directora de la página web Feminicidio.net, que lleva un recuento de todos los tipos de asesinatos de mujeres cometidos por hombres, sostiene que estas 31 víctimas representan el 5% de las 678 mujeres asesinadas por violencias machistas entre 2010 y 2015, frente a las 354 víctimas mortales contabilizadas en este periodo por el Ministerio de Sanidad.

De los 31 asesinatos de mujeres que ejercían la prostitución, 22 fueron cometidos por clientes, siete por sus parejas, una mujer transexual fue asesinada por transfobia y otra, por una posible deuda de drogas. La edad media de las víctimas es de 34 años. En uno de los casos no se dispone del dato de la edad, mientras que entre los 30 restantes, hay once mujeres de edades comprendidas entre 20 y 30 años, otras once mujeres de entre 31 y 40 años y ocho mujeres de entre 41 y 50 años.

Respecto a la nacionalidad, casi el 70% son extranjeras y un 29% españolas. En uno de los casos se desconoce la nacionalidad de la víctima, seis eran españolas, tres se habían nacionalizado (procedentes de Argentina, Ecuador y Ucrania) mientras que 21 eran extranjeras. Sus países de procedencia son Alemania, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Nigeria, Paraguay, República Dominicana, Rumanía y Rusia.

En relación al lugar donde estas mujeres ejercían la prostitución, 14 lo hacían en pisos, ocho en la calle y cuatro en clubes y se desconoce este dato en los cinco casos restantes. En seis casos del total, las mujeres consumían drogas de manera habitual, según la información recogida en prensa o en las respectivas sentencias judiciales.

Por otro lado, la edad media de los homicidas es de 36 años, según revela el informe. En cuanto a su nacionalidad, el 65% son españoles, frente a un 26% extranjeros, con un 10% de casos en los que no consta este dato. En la mayoría de los casos en los que se conoce la relación entre homicida y víctima, es decir, un 88%, la mayoría son clientes, concretamente un 55%, seguidos de parejas que son un 20%, cliente sospechoso con un 7%, y por último la expareja un 3% y o por un conocido con otro 3%.

Del total, hay siete casos en los que la víctima y el homicida eran pareja. De ellos, cinco son parejas de la misma nacionalidad. Entre los homicidas, hubo ocho casos de consumo de drogas relacionado con la comisión del delito de asesinato u homicidio y sólo uno recurrió la sentencia por padecer un trastorno de la personalidad. Atencio destaca que la mayoría de las víctimas eran extranjeras, mientras que la mayor parte de los homicidas eran nacionales, clientes o parejas de las mujeres que ejercían la prostitución.