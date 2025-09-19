Ahora

Golpe al narco boxeador

Cae 'El Buque', el narco más importante de Canarias, en una operación policial sin precedentes

Los detalles José A. C., alias 'El Buque', de 38 años, ha sido detenido junto a otros 17 miembros de la organización criminal más importante del Archipiélago, en una investigación que ha contado con la colaboración de Policía, Guardia Civil y agencias internacionales.

Una macrooperación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha puesto fin a la que, hasta este viernes, se considera la mayor organización de narcotráfico en Canarias. El principal cabecilla, José A. C., alias 'El Buque', de 38 años, ha sido detenido junto a otros 17 miembros de la red, en una investigación que ha contado con la colaboración de agencias internacionales.

El grupo estaba asentado en las Islas Canarias y se apoyaba en fuertes vínculos familiares y personales, lo que garantizaba discreción y fidelidad entre sus integrantes. Además, contaba con medios tecnológicos avanzados, como teléfonos encriptados y satelitales, para coordinar las operaciones de transporte de droga por vía marítima.

En 23 registros simultáneos, los agentes han incautado 24 embarcaciones usadas para enviar cocaína a Sudamérica y 200 kilos de droga. La banda de 'El Buque' era una de las más activas de España y objetivo prioritario a nivel europeo. En paralelo, se han intervenido 14 inmuebles y 38 vehículos de lujo, lo que refleja el enorme poderío económico de 'El Buque'.

El historial del narco boxeador

Durante muchos años, José A. C. no era conocido por su lado delictivo, sino por su dominio de las artes marciales mixtas. Tiene una dilatada trayectoria por los rings de Canarias, protagonizando decenas de veladas.

Sin embargo, los golpes que le hicieron millonario fueron los que dio con la cocaína. Uno de ellos acabó afectando a su familia. El pasado mes de marzo, una banda de encapuchados secuestró a su mujer y su hijo de 19 años en un chalet de una urbanización de lujo en Gran Canaria. Para liberarlos, 'El Buque' se vio obligado a pagar 300.000 dólares en criptomonedas.

La investigación de la Policía Nacional relacionó esta extorsión con un ajuste de cuentas, ya que 'El Buque' habría robado 700 kilos de cocaína a otro grupo narco en la isla. Seis meses más tarde, y tras verse acorralado por las autoridades, ha optado por entregarse.

