Una profesora del colegio Highlands asegura en su declaración que la denuncia contra el excapellán es "falsa"

Los detalles Dos docentes investigadas, acusadas de no actuar ante el religioso pese a que algunas niñas expresaron, han incidido en que nunca recibieron ninguna queja o rumor sobre estas situaciones.

La investigación de los hechos sucedidos en el colegio Highlands de El Encinar en Madrid sigue su curso. Este viernes, dos profesoras implicadas en la causa que investiga las presuntas agresiones sexuales cometidas por el excapellán del centro a varias alumnas, han asegurado que desconocían estas prácticas y que las acusaciones se basan en "una denuncia falsa".

El padre Marcelino de Andrés fue detenido el pasado 7 de marzo por presuntos abusos sexuales a al menos seis estudiantes, de seis y ocho años, de este colegio. Sin embargo, poco después se le concedió la libertad provisional. Este viernes ha sido el día en el que la jueza de la Instrucción número 7 de Madrid ha retomado la causa contra el religioso.

Por su parte, la magistrada ha tomado declaración durante esta jornada a las dos docentes investigadas, acusadas de no actuar ante de Andrés pese a que algunas niñas expresaron supuestamente que estaban sufriendo abusos. Asimismo, también ha acudido a esta cita como testigo el exdirector del centro, Jesús María Delgado.

"Lamento el dolor que ha causado y nos está causando"

El exresponsable del Highlands en El Encinar, según ha podido saber laSexta, ha dicho que conoce al excapellán desde hace 40 años y que sabía que hacía regalos a los niños, pero no le dio importancia. A su vez, ha indicado que "no tenía ningún conocimiento de los hechos, absolutamente ninguno": "Lamento muchísimo todo el dolor que esto ha causado y nos está causando".

En este contexto, una de las declarantes ha contestado a todas las partes durante la sesión, pero la otra se ha negado a hablar porque sostiene que se trata de "una denuncia falsa". A su vez, ambas han incidido en que nunca recibieron ninguna queja o rumor sobre estas situaciones.

En paralelo, el abogado Juan Ignacio Fúster-Fabra, que representa a tres de las familias, ha expresado que las profesoras investigadas "han ido con su estrategia de defensa y han mantenido que ellas tenían un conocimiento escaso de estas cuestiones y que todo ha funcionado correctamente", en unas declaraciones marcadas por las "evasivas".