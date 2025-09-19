Ahora

Cercano a las vías

Se reanuda la Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona tras más de una hora suspendida por un incendio

Los detalles ADIF ha comunicado que un fuego originado cerca de las vías entre Alcolea del Pinar y Medinaceli ha forzado a la suspensión de la circulación del tráfico ferroviario.

Suspendida circulación de trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona por un incendio entre Guadalajara y Soria

La circulación de trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona se ha visto interrumpida durante casi una hora este viernes debido a un incendio que se ha originado entre Guadalajara y Soria, próximo a las vías, lo que ha obligado a ADIF a paralizar el tráfico ferroviario.

Según ha informado la empresa en sus redes sociales, "por un incendio próximo a la vía, se ha suspendido la circulación por ambas vías entre Alcolea del Pinar y Medinaceli, afectando a los trenes de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona".

El fuego ha comenzado alrededor de las 14:30 horas. Inicialmente, ADIF ha indicado que el incendio, situado en el lado de la vía 1, no ha requerido corte de tensión. Sin embargo, a las 15:17 horas, los bomberos han solicitado la suspensión de la circulación como medida de seguridad. Finalmente, a las 15:59, la empresa ferroviaria ha comunicado que "una vez extinguido el incendio y reconocida la infraestructura, se ha restablecido la circulación".

El corte ha afectado al menos a cuatro trenes de Iryo y a dos de Ouigo, que se han detenido en Guadalajara y Zaragoza, según han informado las compañías. Renfe ha indicado que se han habilitado cambios y anulaciones sin coste para los usuarios de los trenes afectados a través de sus canales de venta habituales.

Los bomberos han permanecido en la zona realizando tareas de extinción y vigilancia, mientras que los trenes que se habían detenido han ido recuperando la marcha de manera progresiva.

El foco del incendio se ha localizado entre Castilla-La Mancha y Castilla y León, concretamente entre los municipios de Alcolea del Pinar y Medinaceli, afectando temporalmente la principal línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona.

