Imagen de archivo de la entrada principal del Hospital General Universitario Gregorio Marañón en Madrid.

Los detalles La Brigada de Provincial de Información se ha hecho cargo de las investigaciones en torno a lo sucedido y buscan no solo al autor de los hechos, sino también el arma blanca empleada para apuñalar al joven.

Un joven de 27 años, presuntamente uno de los líderes de la banda Dominican Don't Play (DDP) en Ciudad Lineal, ha sido gravemente herido con tres puñaladas en un parque del distrito madrileño. El ataque ocurrió alrededor de las 21:45 horas del martes en la intersección de las calles Hermanos García Noblejas y Ghandi. Fue atendido por el SAMUR y trasladado en estado muy grave al hospital Gregorio Marañón. La Policía Nacional investiga el incidente como un conflicto entre bandas juveniles, dada la reciente frecuencia de sucesos similares en la zona. La Brigada Provincial de Información lidera las investigaciones para localizar al agresor y el arma utilizada.

El joven herido muy grave con tres puñaladas en un parque del distrito madrileño de Ciudad Lineal es uno de los jefes de la banda Dominican Don't Play (DDP).

Según ha adelantado el periódico El Mundo y han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación, el apuñalado, de 27 años, podría ser uno de los jefes del coro de Ciudad Lineal de los DDP.

La agresión ha ocurrido sobre las 21:45 horas del martes en la confluencia de la calle de los Hermanos García Noblejas con calle Ghandi. Tras recibir el aviso de una agresión, una unidad del SAMUR atendió a un joven que sufría tres heridas por arma blanca en el axila y tórax.

Tras ser intubado, fue trasladado en estado muy grave al hospital Gregorio Marañón en una ambulancia que fue escoltada por la Policía Municipal.

La Policía Nacional investiga la agresión como un asunto de rivalidad entre bandas juveniles, en una zona en la que en las últimas semanas se han producido varias sucesos de las mismas características.

La Brigada de Provincial de Información se ha hecho cargo de las investigaciones en torno a lo sucedido y buscan no solo al autor de los hechos, sino también el arma blanca empleada para apuñalar al joven.

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