Jaimito y sus chistes son protagonistas en el día a día del humor hispano. Este mismo personaje caracterizado por ser joven y bromista es popular en otras culturas. Sin embargo, el nombre que recibe en cada una de ellas es diferente: en Reino Unido se le conoce como Little Johnny, en Italia como Pierino y en algunos países de Latinoamérica como Pepito o Benito.

Sea cual sea su nombre, lo que comparte este personaje en todas sus versiones es la forma tan ingeniosa que tiene de responder a ciertas preguntas. Por ello, Jaimito es el protagonista de una gran variedad de chistes, desde algunos subidos de tono hasta otros que pueden escuchar los más pequeños de la casa.

Esta es una selección de algunos de sus mejores chistes para que pases un rato riéndote y recordando el humor de este niño.

Chistes cortos de jaimito

1.

- Papá, papá, ¿puedo ir al cine?

- Sí, Jaimito, pero no entres.

2.

- Mira, Jaimito, la Luna está llena.

- ¿¿De qué??

3.

– Oye Jaimito, ¿a ti qué te dio el segundo problema?

- ¿A mí? Infinito.

- ¿Sólo?

4.

- Seño, una pregunta….

- ¿Sí, Jaimito?

- ¿Por qué el examen no traía preguntas sobre su vida, si es de lo que más ha hablado durante el trimestre?

5.

- Jaimito, define “telepatía”.

- Aparato de TV para la hermana de mi mamá.

6.

- Jaimito, ¿quién fue Juana de Arco?

- Una drogadicta, maestra.

- ¿De dónde sacas eso?

- El libro dice que murió por heroína.

7.

- Jaimito, ¿sabes inglés?

- Yes.

- Traduce por favor: "Me gusta ir al gimnasio a tonificarme".

- I like gin tonic.

8.

- Jaimito, ¿cuánto tienes ahorrado ya?

- Ceromil Cerocientos Cerocero.

9.

- Jaimito, ¿qué haces pintándote la cara de azul?

- Porque mi novia se ha ido a pasar el verano lejos y ¡yo quiero estar a zu lado!

10.

- Jaimito, pon un ejemplo de algo justo pero incorrecto.

- Si te metes el dedo en la nariz te queda justo pero es incorrecto.

11.

Llega un profe nuevo al cole y dice:

- Buenos días, mi nombre es Largo.

Y le dice Jaimito:

- No se preocupe profe, tenemos tiempo.

12.

Jaimito a su madre:

- Mamá, mamá, esta noche no me esperes.

-¿¿Por qué, Jaimito??

- Porque ya he llegado.

13.

- Mamá, hoy en el colegio hemos aprendido a hacer explosivos.

- Muy bien, Jaimito. ¿Y mañana qué aprenderás en el colegio?

- ¿Qué colegio?

14.

- Jaimito, me han dicho que eres muy rápido con las matemáticas.

A ver, ¿cuánto es 47 por 126?

- ¡¡328!!

- ¡¡Pero si ni siquiera te has acercado!!

- Ya, pero señorita, no me diga que no he sido rápido.

15.

Jaimito, conjuga el verbo andar.

- Yo... yo ando... Tú... tú andas.

- ¡Más deprisa!

- Él corre, nosotros corremos, ellos corren

16.

- Jaimito, ¿qué día hace hoy?

- No tengo ni idea, ¡con tanta niebla no veo nada!

17.

Le dice la profesora a Jaimito:

- Dime una palabra que tenga muchas "O".

- ¡Muy fácil seño! ¡GOOOOOOOOOL!

18.

- Jaimito, dame al bebé.

- Espera a que llore.

- ¿A que llore por qué?

- Porque no sé dónde lo dejé.

19.

Le dice el padre a Jaimito:

- ¡Hijo mío, me están saliendo muy caros tus estudios!

Y Jaimito le contesta:

- ¡¡Y eso que ni estudio!!

20.

Jaimito a la profesora:

- ¡Que quede claro, señorita! ¡¡Cualquier parecido entre mi trabajo y Wikipedia es pura coincidencia!!

21.

- Jaimito, ¿qué planeta va detrás de Marte?

- Miércoles.

22.

El dentista le dice a Jaimito:

- ¿Quiere usted que le duerma las muelas?

- Bueno, con tal de que se despierten para la cena…

23.

- A ver, Jaimito, dime el nombre de un descubridor.

- Pues usted, profesor.

- ¿Por qué yo, Jaimito?

- Porque cada vez que pregunta algo, ¡descubre que no sabemos nada!

24.

Estaba Jaimito en clase de Lengua y le dice a la profesora:

- Profe, ¿cómo se escribe móvil?

- Pues se escribe como suena...

- ¿Y si está en silencio?

25.

- ¡Mamá, quiero un Iphone!

- ¿Por qué, Jaimito?

- Porque todos tienen uno...

- Y si todos se tiran a un pozo, ¿tú te tirarías también?

- No, me quedaba con sus Iphone…

26.

En clase le preguntan a Jaimito:

- ¡A ver, Jaimito, ¿de qué signo es tu madre?

- Pues debe de ser de exclamación porque se pasa todo el día gritándome.

27.

- ¡¡Profe, profe, me recuerdas al mar!!

- ¡Ayy, Jaimito, qué cosa tienes! ¿Por qué lo dices?

- ¡Porque me mareas!

28.

- Jaimito, ¿tú sabes lo que es el estudio?

- Sí, mamá, el alimento de la mente.

- ¡Exacto!

- Pero es que resulta que hoy estoy a dieta…

29.

- Jaimito, ¿de dónde se extrae el azúcar?

- ¡¡Del azucarero, señorita!!

30.

- Jaimito, ¿para qué sirven las raíces cuadradas?

- ¡Para hacer árboles más feos!

Chistes de jaimito para niños

31.

Jaimito le pregunta a su madre:“¿Mamá, qué es lo que tienes en la barriga?”

Y su madre le contesta: “Pues tengo un bebé que me ha regalado tu padre.”

El niño la mira con cara de susto y sale corriendo hasta dónde está su padre y le dice: “¡¡Papá, Papá!! ¡¡No le regales más bebés a mamá porque se los come!!”

32.

Jaimito llega de jugar al fútbol y está súper contento. Y le dice a su padre: “¡¡Papá, papá, jugué el mejor partido de mi vida!! ¡¡Metí tres goles!!”

“Ala, que bien Jaimito. ¿¿Y cómo quedasteis??”

“Pues perdimos 2 a 1.”

33.

Jaimito en el avión y una azafata reparte chicles.

- Y esto ¿para qué es?

- Para que no tengan molestias en los oídos al cambiar de presión.

Cuando aterrizan Jaimito le pregunta a la azafata:

- ¿Y cómo me quito ahora el chicle de las orejas?

34.

Jaimito le dice a su tía:

- ¡Estás muy maquillada, tía! ¿Para qué te pintas tanto?

- ¡Ay, Jaimito, es para estar más guapa!

- Ah... ¿Y cuánto tarda en hacer efecto?

35.

Va Jaimito a su madre y le pregunta:

- Mami, mami, ¿¿los caramelos de chocolate caminan por la pared??

- Pues no, Jaimito. Los caramelos no caminan.

- Ah, vale… pues entonces me he comido una cucaracha.

36.

-Jaimito, ¿cuánto es 2 x 2?

-Empate

-¿Y 2 x 1?

-¡Oferta!

37.

-Jaimito, ¿qué clase de letra es la «A»?

-Una vocal, señorita – Muy bien, Jaimito. ¿Y la «K»?

-Una consonante que no se puede repetir

38.

-Jaimito, "llovía" ¿qué tiempo es?

-Un tiempo muy malo, profe.

39.

-A ver Jaimito, si tengo cuarenta manzanas en una mano y en la otra tengo cincuenta, ¿qué tengo en total?

-Las manos muy grandes.

40.

- Mamá, mamá, hoy casi saco un 10.

- ¡Muy bien Jaimito! pero… ¿por qué casi?

- Porque se lo pusieron a mi compañero de al lado.

41.

- Jaimito, ¿qué harías si te estuvieras ahogando en alta mar?

- ¡Llorar para desahogarme!

42.

Jaimito vuelve a casa y le enseña a su madre 100 euros que se ha encontrado:

- ¿Estás seguro que alguien los ha perdido?

- ¡Segurísimo, mamá! ¡Incluso he visto al señor que los estaba buscando!

43.

- Profe, ¿por qué me puso un cero? - No acertaste ni una, Jaimito.

- ¡Pero si puse bien mi nombre! ¡Pues entonces el cero no es mío!

44.

Se encuentra Jaimito con el presidente del gobierno y le dice el presidente:

- ¡Anda! tu eres Jaimito, el de los cuentos!

Y Jaimito le contesta:

- ¡No! el de los cuentos eres tú! Yo soy el de los chistes.

45.

-Jaimito, ¿qué hacía Robin Hood?

- Robar a los ricos.

- ¿Por qué?

- Porque a los pobres no podía quitarles nada.

46.

-Mamá, mamá… en el cole me llaman Superman.

-¡Jaimito, otra vez te pusiste el calzoncillo por encima del pantalón!

47.

La maestra le pregunta a Jaimito:

-Si yo digo fui rica, es tiempo pasado, pero si digo soy hermosa, ¿qué es?

-Exceso de imaginación.

48.

-Jaimito, ¿cuál es el masculino de oca?

- Parchís.

49.

-Jaimito, ¿por qué en invierno los días son más cortos y en verano más largos?

- Porque el calor expande las cosas y el frío las contrae.

50.

- Jaimito, dime dos pronombres.

- ¿Quién yo? - Muy bien

Chistes jaimito verdes

51.

- Mamá, ¿los corazones tienen patitas?

- No, Jaimito.

- ¿Entonces por qué te dice papá por las noches: “Ábrete de patitas corazón”?

52.

Mamá, ¿por qué no le dejas a papá usar la puerta de servicio?

- ¿De dónde sacas eso Jaimito?

- Como en las noches le dices que por atrás no…

53.

- Papá, ¿es cierto que tú eres muy sincero?

- ¿Por qué lo dices Jaimito?

- Porque a veces mi mamá me dice: “¡Ay! Cómo te pareces a tu verdadero padre…”

54.

- Jaimito, ¿qué le vas a pedir a los Reyes Magos?

- Cocaína señorita maestra.

- Pero, ¿cómo que cocaína niño? Los Reyes Magos no traen cocaína.

- ¡Pero los camellos sí!

55.

-Padre, quiero confesarme que le he tocado las tetas a mi novia.

-Y dime Jaimito ¿Por encima o por debajo de la camiseta?

-Por encima, padre.

-¡Qué tonto!, si tiene la misma penitencia…

56.

-Buenas tardes señor. Vengo a pedir la entrepierna de su hija

-¿la entrepierna? Será la mano de mi hija ¿No?

-No, ya estoy cansado de pajas…

57.

-Mamá, mamá, en las noticias han dicho que uno de cada 5 chicos es homosexual.

-Pues en tu grupo de amigos sois 5.

-Sí mamá, según las estadísticas en mi grupo debe haber uno. Espero que sea Carlitos, porque está buenísimo…

58.

-Jaimito, ¿cómo es que no estás escribiendo lo que he puesto en la pizarra?

-Es que he perdido el lápiz

-¿Y no les pides a tus padres que te compren otro?

-No me atrevo. Mi hermana perdió la regla el mes pasado, y aún están enfadados.

59.

Jaimito se acerca a su padre y le pregunta:

-Papá, papá, ¿es verdad que en la India, cuando hay un matrimonio, el hombre no conoce a su mujer hasta que se casan?

Y le dice el padre:

-No hagas caso hijo. Eso pasa en todas las culturas…

