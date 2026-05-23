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Caso Plus Ultra

"Meterle chola al Zapa": los directivos de Plus Ultra intercambiaron mensajes para hacer que Zapatero interviniera de forma rápida en el rescate

En esta conversación grupal intervinieron altos cargos de la aerolínea como Rodolfo Reyes, Roberto Roselli, Alejandro Delgado y Raif El Argie.

"Meterle chola al Zapa": los directivos de Plus Ultra intercambiaron mensajes para hacer que Zapatero interviniera de forma rápida en el rescate
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Directivos de la aerolínea Plus Ultra intercambiaron mensajes sobre "meterle chola al Zapa", refiriéndose a que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, interviniera de forma rápida en el rescate de la empresa. Así lo detalla el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Según ha podido saber laSexta que ha tenido acceso al informe de la UDEF, en esta conversación grupal intervinieron altos cargos de la aerolínea como Rodolfo Reyes, Roberto Roselli, Alejandro Delgado y Raif El Argie. Por su parte, Roselli dijo que había que insistir al exdirigente socialista y a Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, para acelerar el proceso de rescate.

"¿Próximos pasos?", preguntó Reyes, a lo que Roselli contestó: "Pues ahora es meterle chola al Zapa. Hoy hablaremos con el tocayo. Igual hay que ver cuando nos contacte el SEPI para ir conversando y aclarando dudas, pero con el tocayo tenemos que hacer que eso pase rápido".

Así, en otras conversaciones, se refieren al expresidente como "el pana". Y este no es su único apodo. Cuando no le llaman "el pana", le llaman "el contacto". En el auto aparece también "el lacayo". La manera en la que, supuestamente, se referían a Julio Martínez Martínez.

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