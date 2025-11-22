Yolanda Díaz pide "a los españoles y españolas que se movilicen" en defensa de la democracia tras la condena al fiscal general

Los detalles La vicepresidenta segunda del Gobierno ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que proteste de forma "serena" y "pacífica" frente a las derechas, cuyo único objetivo, ha dicho, es "desmovilizar a la gente progresista".

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para movilizarse de forma "serena" y "pacífica" a favor de la democracia y frente a las derechas, cuyo único objetivo, ha dicho, es "desmovilizar a la gente progresista de este país", tras lo que ha calificado de "injusta" la condena al fiscal general del Estado.

En su intervención en la conferencia política que el partido Movimiento Sumar celebra este sábado en Madrid, Díaz ha utilizado la frase de "quien pueda hacer que haga", pronunciada por el expresidente del Gobierno José María Aznar en noviembre de 2023, en medio de las críticas contra la investidura de Pedro Sánchez y contra la ley de amnistía, para darle la vuelta.

"Efectivamente, quien puede hacer que haga. El punto de inflexión es que agarremos la democracia en nuestras manos, que somos más, que somos la mayoría de este país", ha señalado en el acto, donde han intervenido el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun; la líder de Sumar, Lara Hernández; la eurodiputada Estrella Galán; y la copresidenta de Greens Europa, Vula Tsetsi.

A continuación, Díaz ha dicho que el único objetivo de las derechas es "desmovilizar a la gente progresista de este país" y ha instado a los ciudadanos y a todos los colectivos sociales a "movilizarse por la democracia" de forma "serena, pacífica, con calma, con sonrisas, para decirles que no lo van a conseguir".

la "injusta" condena al fiscal

La vicepresidenta segunda ha comentado que el "pueblo progresista" siente "rabia y dolor porque está viendo que lo que está pasando es profundamente injusto", en referencia a la condena del fiscal general del Estado, y cree que estos ciudadanos también tienen miedo de que lleguen al poder el PP y Vox para "acabar con nuestros derechos" y con el actual Gobierno. "Y yo creo que tenemos que decir que somos más, que no hay desánimo que valga, hay serenidad y fortaleza. Hay propuesta de país", ha señalado.

En concreto, se ha referido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del que ha dicho que "no tienen ningún escrúpulo" y que su única agenda es la de la "extrema derecha" de Vox.

Por otro lado, Díaz ha asegurado que el actual Gobierno de coalición "gobierna mejor que la derecha" y ha defendido que el Ejecutivo está "muchísimo mejor" tras la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, el pasado mes de julio en el Congreso para hablar de corrupción tras el ingreso en prisión preventiva del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por el caso Koldo.

Además, ha comentado que el Gobierno puede perder votaciones en el Congreso, pero ha resaltado que los ciudadanos ven que están "peleando por sus derechos" y, por eso, ha añadido, van a presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado "expansivos" sobre los que el PP va a "tener que explicar" por qué votará en contra.

En clave autonómica, Díaz ha criticado al Gobierno andaluz de Juanma Moreno por la crisis de los cribados de cáncer, ha subrayado que la izquierda aglutinada en el espacio Sumar va a ir "a por Andalucía", y ha criticado al presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, por mantener su acta de diputado.

"El modelo 'Ventorro' de Mazón es lo que quieren instalar en nuestro país. No solo es Mazón, son los 7.291 muertos en Madrid (en las residencias durante el COVID), es su manera de gobernar, es el Prestige en Galicia. Es que siempre gobiernan así. Por lo tanto, creo que hay que ponerse manos a la obra", ha concluido.

