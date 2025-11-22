"Han pegado un pepinazo que no veas": así se gestó la trama de las mascarillas de Almería que le ha explotado al PP

Los detalles La UCO acecha al PP de Almería por una presunta trama en la que habrían blanqueado dinero incluso a través de una administración de Lotería.

El escándalo de las mascarillas en Almería ha afectado gravemente al PP, en una semana que podría haber sido de alivio por otros casos. La trama implica mordidas millonarias y blanqueo de dinero, incluso a través de una administración de lotería. Ocho personas han sido detenidas, aunque tres ya están en libertad. Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación de Almería, firmó un contrato de dos millones de euros para la compra de mascarillas, llevándose presuntamente un millón de comisión. Tras destaparse el caso, García dimitió y se revelaron mensajes comprometedores con sus vicepresidentes. La urgencia del Covid facilitó adjudicaciones a dedo, y el presidente en funciones de Almería, Ramón Fernández, habla de un "acto de ejemplaridad". Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, no estaba al tanto de la situación.

El escándalo de las mascarillas en Almería le ha explotado al PP. Así ha sido en una semana en la que podrían haber tomado aire, con la resolución del caso del fiscal general y con todo lo que rodea a Ábalos, Cerdán y a Koldo García. Sin embargo no ha sido así debido a una trama en la que habría mordidas millonarias y en la que se habría blanqueado dinero incluso a través de una administración de lotería.

En la que se ha detenido a ocho personas por su implicación en la trama aunque tres están ya en libertad. En la que Javier Aureliano García, ya expresidente de la Diputación de Almería, firmó un contrato de dos millones de euros por la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia y por la que se habría llevado, presuntamente, un millón de comisión.

El dirigente dimitió tras destaparse el caso. Tras salir a la luz varios mensajes con sus dos vicepresidentes, ambos detenidos, que según considera la UCO fueron los que tramaron todo el plan.

"¿No conocerás a alguien que venda material sanitario? Es el momento", expresó Fernando Giménez, uno de sus vicepresidentes. Oscar Liria, el otro involucrado en el caso, afirmó lo siguiente: "Tu polla no deja de maquinar".

La urgencia del Covid agilizó el proceso de poder asignar a dedo las adjudicaciones. "Hemos hecho una operación de dos millones. Se han quedado 400 ellos y otros 400 yo. Han pegado un pepinazo que no veas", expresó Kilian López, empresario y amigo de uno de los vicepresidentes de la Diputación de Almería.

Mientras, el 'popular' Ramón Fernández, presidente en funciones de Almería, habla de "un acto de ejemplaridad". Uno que ha buscado reflejar el ya expresidente en una carta en la que habla de "integridad, honestidad e inocencia".

A todo esto, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, no sabía nada ni estaba al tanto de la situación de los implicados de su partido: "Primera noticia, me lo han dicho ahora en el coche".

