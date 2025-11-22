Al menos cinco muertos y varios heridos en un ataque aéreo israelí en Gaza

Palestinos inspeccionan el lugar de un ataque israelí, en la Ciudad de Gaza.

Los detalles El objetivo era un vehículo que circulaba por el barrio de Al Rimal, en el oeste de la ciudad, según las fuentes médicas palestinas.

Un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza ha dejado al menos cinco palestinos muertos y un número indeterminado de heridos. El bombardeo, confirmado por fuentes militares israelíes, tenía como objetivo a Alaa Hadidi, un alto cargo de las milicias de Hamás. El ataque ocurrió en el barrio de Al Rimal, según fuentes médicas palestinas. Este incidente se produce en medio del alto el fuego acordado entre Israel y las milicias palestinas el 10 de octubre. Desde entonces, se han documentado 318 muertos y 788 heridos, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

Al menos cinco palestinos han muerto y un número todavía indeterminado han resultado heridos como consecuencia de un ataque aéreo israelí en Ciudad de Gaza.

El bombardeo ha sido confirmado por fuentes militares israelíes al 'Times of Israel' y han esgrimido que se trataba de una operación contra un individuo identificado como Alaa Hadidi, un alto cargo del ala de suministros y manufactura de armas de las milicias del movimiento islamista palestino Hamás, que todavía no se ha pronunciado al respecto.

El objetivo concretamente era un vehículo que circulaba por el barrio de Al Rimal, en el oeste de la ciudad, según las fuentes médicas palestinas a la agencia de noticias 'Sanad'.

El incidente ha tenido lugar en medio del alto el fuego acordado entre Israel y las milicias palestinas el pasado 10 de octubre. El Ministerio de Sanidad gazatí estima que hasta la fecha se han confirmado 69.733 muertos y 170.863 heridos a causa de la ofensiva militar israelí, lanzada en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023.

Asimismo, ha manifestado que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han documentado 318 muertos y 788 heridos, al tiempo que se han recuperado 572 cadáveres.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.