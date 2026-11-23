El contexto Sus palabras se producen después de que Sánchez propusiera el sábado prorrogar un año más el impuesto a la banca para recaudar 1.400 millones procedentes de sus beneficios para políticas de vivienda.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, se ha comprometido a negociar con el Banco Central Europeo para modificar el criterio de provisión bancaria y facilitar la creación de un millón de viviendas en cuatro años. Feijóo asegura que la banca española está saneada y propone establecer una línea de crédito para la construcción de viviendas. Sus declaraciones llegan tras la propuesta de Pedro Sánchez de prorrogar el impuesto a la banca. Feijóo niega similitudes con la burbuja inmobiliaria pasada y critica al PSOE por su gestión entre 2008 y 2011. Además, planea reunir a las comunidades autónomas para abordar la construcción de viviendas y considera traer migrantes con contrato para el sector.

El líder y candidato del PP a la elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a negociar con el Banco Central Europeo (BCE) una "modificación" del criterio de provisión bancaria para los créditos de la construcción y facilitar así la creación de un millón de viviendas en cuatro años.

"En este momento la banca española está saneada, los balances de la banca española se comparan con ventaja con cualquier otro país de la Unión Europea (UE) y tercero, me sentaré con los bancos para establecer una línea de crédito para el consumidor, para hacer vivienda y, si es necesario, me reuniré con el BCE para decir que España tiene un problema de vivienda", ha expresado en una entrevista en Telecinco.

Así, ha dicho que para las primeras 750.000 o un millón de viviendas, necesita, "si es necesario, modificar el criterio de provisión bancaria. No hay riesgo por construir un millón de viviendas", ha afirmado.

Sus palabras se producen después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propusiera el sábado prorrogar un año más el impuesto a la banca para recaudar 1.400 millones procedentes de sus beneficios para políticas de vivienda. El jefe de la oposición no se ha pronunciado sobre esta medida, pero sí ha rechazado cualquier equiparación entre la situación actual y la burbuja inmobiliaria, de la que ha responsabilizado al PSOE.

En sentido, ha recordado que entre 2008 y 2011 "gobernó" José Luis Rodríguez Zapatero y su Ejecutivo "no controló la inspección del Banco de España" ni "la solvencia de las entidades de crédito y las cajas quebraron". "Y aún encima se nos criticó por garantizar el depósito de la gente cuando estos señores miraron para otro lado con la burbuja inmobiliaria", ha añadido.

Las provisiones bancarias son las cantidades que las entidades financieras contabilizan para cubrir las pérdidas que podrían sufrir por el impago de los créditos concedidos. Una flexibilización de los criterios para calcular estas provisiones podría reducir el coste que supone para los bancos financiar la actividad inmobiliaria y favorecer así la concesión de préstamos, según ha explicado Servimedia.

En caso de tener que apostar por esta vía, Feijóo podría tener que sentarse con el español Pablo Hernández de Cos, el candidato favorito para suceder a Christine Lagarde. De Cos sonó en las quinielas para ser el ministro de Economía del PP en 2023 y hace unos días el jefe de la oposición reconoció que es una de las personas que le asesora.

Feijóo cree que hay capacidad en España para construir una media de 250.000 viviendas al año y ha subrayado que entre 2005 y 2007 se construían "aproximadamente 550.000 viviendas nuevas cada año".

Para ello, ha revelado que en la primera Conferencia de Presidentes reunirá a las comunidades autónomas –y también los ayuntamientos, aunque no son parte de la misma– con la construcción de viviendas como "primer punto del día", que la Sareb pondrá su suelo a disposición para aumentar la oferta, y que aprobará tres leyes en su primer Consejo de Ministros: una del suelo, otra contra la ocupación ilegal y una última de propiedad horizontal.

Por último, sobre la falta de mano de obra, ha insistido en que hay "una bolsa" de posibles trabajadores en el paro de "en torno a tres millones" de personas en las que incluye a los fijos discontinuos, y ha reiterado su propuesta de traer a migrantes con contrato de trabajo para el sector, aunque no ha concretado cómo conciliará esta propuesta con los postulados de Vox.

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