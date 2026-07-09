Yolanda Díaz carga contra Feijóo por las bajas laborales: "Es un radical económico. Esto le inhabilita para gobernar España"

El contexto Fejóo ha propuesto que, cuando un trabajador esté de baja, lo note en su sueldo. Unas declaraciones "muy graves" que para Yolanda Díaz le "inhabilitan para gobernar".

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, ha criticado las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, sobre las bajas laborales, afirmando que "le inhabilitan para gobernar España". Durante un acto en Barcelona para conmemorar el medio siglo de la asamblea general de CCOO de 1976, Díaz manifestó que Feijóo pretende acabar con los derechos laborales en España. La ministra señaló que no le sorprenden estas declaraciones, describiendo a Feijóo como un "radical económico" que ha gobernado en contra de los trabajadores. El evento contó con la presencia de Salvador Illa, Jaume Collboni y líderes sindicales.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves que las declaraciones sobre las bajas laborales del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien cuestionó que un trabajador cobre lo mismo aunque esté de baja, son "muy graves" y "le inhabilitan para gobernar España".

Lo ha dicho durante la conmemoración en Barcelona del medio siglo de la asamblea general de CCOO de Barcelona de 1976, en un acto que ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el secretario general del sindicato, Unai Sordo, y su homóloga en Cataluña, Belén López.

"Lo que está diciendo Feijóo es que va a acabar con los derechos laborales de España con acuerdo o sin acuerdo", ha criticado Díaz, quien ha asegurado que no le "sorprende nada", ya que conoce "muy bien" a Feijóo. "Es un radical económico, ha gobernado siempre contra los trabajadores", ha añadido.

"Hay que tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar", llegó a asegurar Feijóo este martes durante una reunión con el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao. "A ver, cualquier persona que madruga entiende clarísimamente la diferencia entre una baja por enfermedad y un fraude. Lo hemos dicho muy claro: protegeremos al trabajador y penalizaremos al jeta. Un millón de personas no pueden faltar al trabajo cada día", aseguró el líder del PP.

Tras estas polémicas declaraciones, el PP ha intentado matizar las palabras de su líder. Ya este miércoles, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, matizó las palabras de Feijóo, explicando que su intención era poner el foco a "cuando se puede producir fraude en esas bajas". "Hay situaciones que no están suficientemente controladas", comentaba en una entrevista en Al Rojo Vivo.

El último en hacerlo ha sido el portavoz nacional de los 'populares', Borja Sémper, que ha advertido que "convendría tener cautela a la hora de hacer ciertas comparaciones" al ser preguntado en una entrevista en Rac1 por esa afirmación de Feijóo en la que tacha el absentismo laboral como "un cáncer".

"Es una palabra que se usa para describir cosas terribles, hay un paralelismo obvio", reconoce Sémper, que ha padecido un cáncer de páncreas, aunque admite que a él no le han molestado las palabras del líder del PP. "No podemos añadir al drama de tener que coger una baja por enfermedad que se aminore tu salario", asegura el portavoz 'popular'.

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