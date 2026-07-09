Albares evita darle importancia a los ataques de Trump a España: "Es su forma de hacer política"

El contexto Aunque más tarde Trump reculó y aseguró que nuestro país "se ha redimido por completo", el mandatario estadounidense llegó a decir horas antes que "España es una causa perdida".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha restado importancia a los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia España, en el marco de la cumbre de la OTAN. Trump amenazó con detener el comercio bilateral y calificó a España de "socio terrible" por no aumentar su gasto en Defensa. Aunque luego suavizó su postura, Albares aseguró que no le sorprenden estas declaraciones, argumentando que es la forma de comunicación política de Trump. Resaltó que España ha cumplido sus compromisos con la OTAN, siendo uno de los principales contribuyentes. Albares enfatizó que España siempre cumple lo que promete, a diferencia de otros aliados.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha evitado darle importancia a los ataques del presidente de Estados Unidos a España. Antes de reunirse en la cumbre de la OTAN, Trump amenazó con detener "completamente" el comercio bilateral con España, país al que entonces tildó de "socio terrible de la OTAN" por negarse a elevar el gasto en Defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB).

Aunque más tarde Trump reculó y aseguró que España "se ha redimido por completo" tras haber accedido a una solicitud de "numerosos pagos" a la OTAN, el mandatario estadounidense llegó a decir horas antes que "España es una causa perdida".

Al ser preguntado por estas declaraciones, Albares ha asegurado en Al Rojo Vivo que no está sorprendido. "Conozco la forma en que se conduce políticamente en sus declaraciones y sé que habla de todos los países. Ayer habló de muchos países, incluso a un socio de la Unión Europea le solicitó una parte de su integridad territorial y de su soberanía", ha señalado.

Así, Albares ha reivindicado que España es uno de los aliados que ha alcanzado el 2%. "El compromiso de España está fuera de toda duda. No lo digo yo, lo dice el secretario general de la OTAN y lo dice también las propias cifras de la OTAN. El año pasado fuimos el séptimo contribuyente", ha apuntado.

Sobre la generosidad española y el pago que ha aceptado realizar España, Albares ha dicho que no tiene ni idea de a qué se refiere Trump con esto. "Lo que yo le puedo decir es que España cumple sus compromisos y hace aquello que promete. Cuando se compromete algo, a diferencia de otros aliados que no cumplen, nosotros siempre cumplimos", ha insistido el ministro.

Durante la cumbre de la OTAN de este miércoles, Trump criticó a España, pero a puerta cerrada no hubo ningún reproche. "Es su forma de hacer comunicación política", ha señalado Albares.

Así, ha indicado que no va a estar "eternamente comentando comentarios" porque, ha dicho, "no es el papel de un ministro de Asuntos Exteriores". "Habló de España como habló de Francia, como habló de Italia, como habló de Alemania, habló de muchos países. A un socio muy importante de la Unión Europea y a un aliado importante de la OTAN le solicitó una parte de su territorio y de su integridad territorial. En fin, es la forma en que comunica. No le daría mayor importancia, sinceramente", ha añadido el ministro en referencia a Groenlandia.

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