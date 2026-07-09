La Audiencia Nacional abre juicio oral al BBVA y a su expresidente Francisco González por los encargos al excomisario Villarejo

Los detalles El magistrado fija una fianza de 1,1 millones de euros para "asegurar las responsabilidades civiles" con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes en el caso de no depositarla en tres días.

El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha abierto juicio oral al BBVA, a su expresidente Francisco González y a otras 14 personas, incluidos exdirectivos y mandos policiales, por encargos presuntamente ilegales al comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016. La pieza 9 del caso Tándem acusa al BBVA de cohecho y 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Francisco González enfrentará cargos por cohecho activo y pasivo, 42 delitos de revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental. Se exige una fianza de 1.173.333 euros para asegurar responsabilidades civiles. Los abogados tienen diez días para presentar sus defensas.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto juicio oral al BBVA, a su expresidente Francisco González y a otras 14 personas, entre los que se encuentran exdirectivos de la entidad bancaria y mandos policiales, por una serie de encargos presuntamente ilegales realizados al comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.

En el auto de apertura de juicio oral de la pieza 9 del caso Tándem, al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado recoge los escritos de acusación de la Fiscalía y de las acusaciones particulares y envía a juicio a BBVA por delitos de cohecho y 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

En el caso del expresidente Francisco González, el instructor le envía a juicio por delitos de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental. Por estos mismos delitos también serán juzgados varios exdirectivos del banco.

En su resolución, el magistrado fija una cantidad de 1,1 millones de euros para asegurar las responsabilidades civiles con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes en el caso de que no depositen esa fianza en el plazo de tres días y señala a la Sala de lo Penal como el órgano encargado del enjuiciamiento de estos hechos.

A partir de ahora, los abogados de los investigados disponen de un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa y proponer las pruebas que consideren oportunas de cara a la vista oral.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido